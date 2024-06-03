房市沒降溫！5月移轉棟數亮眼　南二都年增雙雙突破45%





▲六都5月買賣移轉棟數出爐，月增17%、年增25%。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

六都5月買賣移轉棟數出爐，月增17%、年增25%，延續去年下半年以來雙位年增表現。其中台中、高雄月增超過2成，表現亮眼，以年變化來看，則是南二都成績最佳，一舉成長超過4成。

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今（3）日六都地政局紛紛公布5月買買移轉棟數，合計2.68萬棟，月增17%、年增25%，表現穩定。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，4、5月房市交易表現維持暢旺，延續去年下半年以來雙位年增表現，「不過5月地政機關可以辦理過戶的天數有23天，比起4月多出15%的工作天數，因此反映在月增率5月就增加了16%。」

不過，曾敬德指出，5月移轉反映4月的市場交易狀況，「5月市況不錯，推估6月移轉還是有可能維持年增表現，不過因去年下半年房市開始轉熱，預料下半年年增率也將開始收斂。」



▲六都6月買賣移轉棟數整理 。（表／記者項瀚製）

以五都月變化來看，差異不大，月增落在11~23%區間，表現搶眼的是高雄、台中，分別月增23.6、20.7%。從年變化來看，增加最多的是南二都，成長超過4成。

台中南屯今年有逾600戶的「豐邑菁科城2MAX」取得使照，西屯也有「遠雄純寓」、「瑞恩悦琚」等上百戶大案完工，加上西屯、南屯緊鄰中科所在的大肚山科技走廊，高科技就業客源厚實，在5月雙雙力壓交屋潮略轉淡的北屯，高居台中交易量冠亞軍。

台南、高雄年增超過4成，大家房屋企劃研究室主任賴志昶指出，這兩區房價相對較低，受惠新青安政策程度較高，加上科技產業議題持續發燒，使得買氣持續蒸蒸日上。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中進一步表示，台南除了安平區因「市政大道」、「景泰然」等大案陸續交屋，年增近300棟，南科外圍蛋白區的安南區、佳里區因生活機能健全，價格又比南科蛋黃區平實，接收園區的外溢買盤，連袂刷新台南今年5月的整體量能。

陳定中指出，北高雄台積電園區周邊的楠梓、左營等地，交易量扶搖直上，年增率均突破100%，人口最多的鳳山，也因軌道利多豐厚、重大建設不斷，吸引買盤湧進，加上先前3~5年推出的預售案連番完工，一舉將高雄的買賣移轉量拱上逾5000棟大關。

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