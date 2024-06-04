打房打錯方向？　高雄蛋黃區未來5字頭成常態

▲市場供給減少，讓蛋黃區預售案成交價站上5字頭漸成常態。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

全台房市買氣熱，近期搶房現象再現，高雄不少指標案因熱錢影響，2房超快被秒殺。專家指出，預售屋禁轉售，加上房地合一稅5年高額稅率閉鎖期，打房打錯方向，以致市場供給減少，讓蛋黃區預售案成交價站上5字頭漸成常態。

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南台灣房市買氣熱，熱門案還沒開賣，就有上千組民眾搶著預約看房，不但置產客瘋狂搶貨，一般自住買方也產生恐慌心態，急著想上車，帶動房價居高不下。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，政府打房打錯方向，《平均地權條例》上路後，預售屋禁換約，加上缺工導致施工期長達3~5年，成屋後又有《房地合一稅》2.0，屋主轉手若不想付高額稅率，只能持有超過5年，讓稅率降低至20%。

▲南台灣不少小坪數首購宅因購屋門檻低，又有低自備等優付方案，快速被秒殺。（圖／記者張雅雲攝）

換言之，屋主大多需拉長持有時間，謝哲耀表示，屋主想轉賣多集中在屋齡5年以上成屋，目前新案市場籌碼大多鎖在建商手上，又有熱錢湧入南台灣，不少小坪數首購宅因購屋門檻低，又有低自備等優付方案，快速被秒殺。

不具名高雄市調人員表示，近期不少新案像是「仰德美術館」位於美術館特區，規劃中、大坪數，成交價也要55萬元以上，一舉奠定美術館新案未來挑戰均價6字頭行情的地位。「里山美術」也傳出高樓層小坪數產品出現6字頭成交價，驚呆在地人。

有台積電議題的左營區，新預售案如「京城第一樂章 OPUS ONE」、「鑫悦」等，成交價也低調站上5字頭，而前金區的「巴黎河左岸」也有5~6字頭的成交價，謝哲耀說：「未來蛋黃區成交價5字頭將漸成常態。」

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