老照片視角曝「588萬透天」廣告　揭17年後現場實況

▲有網友PO出鳳山站老照片，引來網友求問「現在要去哪裡找總價588萬元？」（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

近期有網友在臉書社團貼出2007年高雄橘線「鳳山站」的施工照，還有當時的戶外房地產廣告，透天只要588萬元，引來網友紛紛歪樓，求問「現在要去哪裡找總價588萬元？」而該案時隔17年，目前成交價約1500萬元，房價大漲1.5倍。

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高雄捷運2001年開始動工興建，首期為紅、橘2線，橘線在2008年9月開始通車營運，有網友在臉書粉專《高雄老照片》PO出一張2007年的捷運鳳山站施工中照片。

▲有網友在臉書粉專《高雄老照片》PO出一張2007年的捷運鳳山站施工中照片。（圖／翻攝自Facebook／高雄老照片）

沒想到當時附近的房地產廣告案，透天「美麗樂活」主打總價588萬元，引來網友紛紛歪樓發問「現在要去哪裡找總價588萬元？」

而同路口的地產廣告，現在的2房價格已來到788萬元，有網友透露「這個價格當年還有一堆高雄人喊貴勒」，也有其他網友直言「而且還是透天喔。」、「588透天，現在大樓都很難了。」、「記得文山特區那時候也差不多這個價格，年經不懂事沒有狠狠買下去。」

▲「美麗樂活」時隔17年，房價大漲1.5倍。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會常監召集人鄭啟峰表示，「美麗樂活」雖然戶外廣告在鳳山，其實位於鳥松松竹街，屋齡 18年，近2年成交價落在約1500萬元，若與當初開價相比，大漲155%。

鄭啟峰指出，鳳山近10年因地價、房價雙漲，推案結構出現重大改變，透天產品逐漸式微並往外圍像是鳥松、大寮等區域移動，加上鳳山近年建設也不少，有衛武營國家藝術文化中心、大東文化藝術中心、Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄、鳳山火車站等多項建設，帶來房價飆漲。

▲同路口的地產廣告，現在2房價格來到788萬元。（圖／記者張雅雲攝）

像是文山特區透天屋齡10~20年，現在透天總價都要3500萬元起跳，特區外周圍透天屋齡10~20年，當初成交價約1000萬元，現在也要2500~3000萬元才買得到。

鳳山外溢效應帶動周邊區域房價跟漲，鳥松距離鳳山車程約10分鐘，鄭啟峰說：「中古透天總價1500萬元，也算相對便宜，降低入手門檻，不過屋主惜售心態也相當明顯，釋出量不多。」

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