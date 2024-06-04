興富發分手「金山凱悅」獲證實　澄清：高雄凱悅不影響

▲今（4）日傳出興富發與新北市「新北金山凱悅渡假酒店」（Hyatt Regency Jinshan Resort）飯店業者合作生變，對此興富發集團也證實。（圖／記者項瀚攝）

記者陳筱惠／綜合報導

2022年興富發集團大舉擴張飯店事業的版圖，加速集團轉型休閒不動產的腳步，當時興富發集團與總裁鄭欽天，目標是在全台4直轄市開出3+1家國際飯店連鎖品牌的五星級飯店，今（4）日傳出興富發與新北市「新北金山凱悅渡假酒店」（Hyatt Regency Jinshan Resort）飯店業者合作生變，對此興富發集團也證實。

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《ETtoday新聞雲》盤點興富發集團目標是在全台開出3+1間國際飯店連鎖品牌的五星級飯店，目前台南安平「雅樂軒Aloft」飯店已正式營運，七期的「Andaz安達仕」則是興富發總裁個人投資案，不列入集團內。

▲興富發集團以及興富發集團總裁個人投資飯店列表。

今日傳出新北市「新北金山凱悅渡假酒店」（Hyatt Regency Jinshan Resort），與飯店業者合作生變，對此，興富發集團發出聲明證實，興富發集團和凱悅酒店集團，針對「新北金山凱悅渡假酒店」（Hyatt Regency Jinshan Resort）合作案，雙方已合意終止合作關係。

興富發進一步表示，在2016年興富發集團開始和凱悅洽談「新北金山凱悅渡假酒店」合作案。然而，為順應國內旅遊市場需求變化，致力提升酒店整體規劃和設備，升級品牌定位及服務規格，目前正與全球高端酒店連鎖品牌洽談中。」

▲興富發集團總裁鄭欽天個人投資在七期的「Andaz安達仕」預計年底完工 。（圖／記者陳筱惠攝）

「新北金山凱悅渡假酒店」（Hyatt Regency Jinshan Resort）全案規劃地上11樓、地下1層的頂級溫泉酒店，藉金山地利位置優勢，讓211間客房皆配備天然溫泉池，酒店標榜無論是休閒旅遊、商務會議等需求，皆可提供全方位的服務，後續走向更引起市場高度關注。

目前興富發集團與興富發集團總裁鄭欽天個人在高雄、台中投資興建的2家飯店，分別為台中七期精品酒店品牌「Andaz安達仕」，興建為地上29樓、地下7層的地標建築，並提供267間客房、辦公室59戶，施工進行得如火如荼，預計2024年完工。





▲興富發集團與凱悅合作的「高雄凱悅酒店」(Hyatt Regency Kaohsiung)及國際各大品牌酒店開發計劃，目前皆照常進行中 。（圖／記者張雅雲攝）

高雄凱悅酒店則位於高雄美術館區，定位城市商務型的五星酒店，規劃173間房，也是興富發布局高雄的指標個案，全案包括凱悅飯店1棟、住宅2棟，將是全台首座與凱悅飯店合作的精品飯店宅。

對此，興富發集團也表示，與凱悅合作的「高雄凱悅酒店」（Hyatt Regency Kaohsiung）及國際各大品牌酒店開發計劃，目前皆照常進行中，致力於為旅客提供國際級的住宿體驗。

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