三重最大商務飯店悄歇業　連鎖品牌月砸210萬秒接手





▲三重最大商務飯店「薇風馥麗飯店」悄歇業，但馬上找到人接手。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

三重最大商務飯店「薇風馥麗飯店」悄歇業，但馬上找到人接手，北市連鎖業者月砸210萬元吃下。商仲專家分析，近年國內旅館業經營辛苦，面臨客源不足、人力成本增加雙重壓力，且有大者恆大趨勢，對於地區型業者與獨立品牌來說頗具壓力。

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最新實價揭露，新北三重區最大的商務飯店「薇風馥麗飯店」整棟以每月210萬元出租，原來該飯店已在1個月前悄歇業，並由「丰居旅店」吃下，其主要佈局台北市，目前就有3家分館，分別是忠孝、雙連、北車館。

「薇風馥麗飯店」屋齡22年，權狀面積3547坪，共有13層樓，經查謄本，所有權人是薇風馥麗飯店公司，應是在飯店落成後就開始營業，推估有20年歷史。

記者致電丰居旅店，但對方表示老闆無意受訪，而據了解，「薇風馥麗飯店」目前還在裝修改造中，並尚未確定開始營業的時間，但《104人力銀行》上已開始招募新血。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，近年國內旅館業經營辛苦，面臨客源不足、人力成本增加雙重壓力，且有大者恆大的趨勢，對於地區型業者、獨立品牌來說頗具壓力，屋齡高者考慮危老重建，屋齡不足30年者短期則轉當純房東，以降低經營風險。

月租價格方面，黃舒衛指出，本次個案月租210萬元，初看單價590元，以新北第一環來說不貴。另一方面，據該飯店過去網路資訊，共規劃98間套房，等於每間每月約2.1萬元，另外還有低樓層的餐廳空間，確實能吸引有意經營的業者關注。

▲「薇風馥麗飯店」鄰近捷運三和國中站。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋三重成功加盟店東王繼光表示，「薇風馥麗飯店」位於三和路四段，雖然鄰近捷運三和國中站，但與台北市有段距離，經營起來恐怕有些吃力，光觀、商務客不多，估未來很大的營收來源將將依靠在地客休息，或是配合大包的團客。

王繼光補充，該飯店基地規模不小，在租約到期後，若能再搭配危老都更政策，重建推案是一個方向，該區老屋多、新案不多，以目前行情來看，推案至少有7字頭行情。

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