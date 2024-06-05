台積宅vs.輝達宅　專家：房價跟股價成正比

▲輝達（NVIDIA）與鴻海集團宣布以「超級晶片」GB200伺服器為核心，將在高雄軟體園區建置先進算力中心。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電成高雄房市金雞母，附近房價一飛沖天，輝達（NVIDIA）與鴻海集團宣布以「超級晶片」GB200伺服器為核心，將在高雄軟體園區建置先進算力中心，網友預測亞灣房價準備噴，專家分析，台積宅、輝達宅房價可望與股價成正比。

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輝達執行長黃仁勳與鴻海董事長劉揚偉共同宣布，將以超級晶片GB200伺服器為核心，在高雄軟體園區的鴻海大樓，建置先進算力中心，預計2026年完工，消息一出地方為之一震。而高雄市長陳其邁也透露，正積極爭取輝達可以在高雄亞灣設立全台第二座研發中心。

已在北高雄楠梓產業園區設廠的台積電，則預計2025年開始量產，在高雄的科技先進產業，北台積、南輝達趨勢隱隱成形，讓相關台積宅、輝達宅討論度直接飆升。

興城國際協理楊佰翰指出，而台積電、輝達分別代表台股晶片龍頭、美股AI龍頭，2家股價近期都飆高，分別站上台股800元、美股1150美元，股價也跟房價成正比。

高雄近年受台積電影響，房市推案多集中在北高，南高漲幅相對較低，就有網友興奮表示，亞灣（房價）準備噴，蛋黃區加上高薪產業，1坪上看100萬元。也有網友笑問，買房有送顯卡嗎？更希望高雄房價漲到像輝達股價。

▲北台積、南輝達周邊房市。（ETtoday製表）

楊佰翰指出，輝達所在的區域就是亞灣，多以大坪數豪宅為主，低樓層還有4字頭價格，主要成交價落在5字頭，景觀高樓層則有6字頭，輝達在南高設置高階算力中心，代表AI生態系在南高雄將擴大發展。

楊佰翰說：「南高雄產業進駐創造就業機會，帶來高科技就業人員，輝達宅勢必會有一波漲幅。」不過值得關注的是，第二座研發中心是否設在高雄，影響力才會更大，若成功進駐，未來亞灣成為高雄房價最貴區域也相當合理。

甚至亞灣「特貿三」公辦都更案，離輝達也不遠，若規劃成小坪數輝達宅，產品又具特色，單價可望直衝8字頭，帶動整體房價高飛。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，而目前台積電最先進的製程，2奈米廠已帶動北高台積宅房價大漲，第一圈的楠梓、左營房價，楠梓從1字頭漲到均價近4字頭，左營均價目前也有5字頭，量產後對房價還有一波激勵。

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