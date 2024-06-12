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從買房小白到誠實房仲　陳冠霖「拒絕投機客」開闢安全購屋路

▲買房小白投入誠實房仲行列，陳冠霖「拒絕與投機客往來」為自己也為他人開闢安全的購屋道路。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

實價登錄2.0上路後，不動產交易資訊更加透明，卻仍有部分仲介「選擇性」呈現資訊，誤導或隱瞞行情，聯手投機客坑騙屋主，讓買賣市場浮現不信任感。

「市場投機炒房還是很嚴重，我們拒絕與投機客往來。」永慶房屋最新品牌廣告中，溫暖女聲陳冠霖一句話，道出她從買房小白到房仲經紀人，入行近6年來的所見所聞。

▲買房小白加入誠實房仲行列 「拒絕投機客」闢安全購屋路。（圖／記者謝婷婷攝）

▲陳冠霖一句誠實心聲道出從客戶到經紀人的所見所聞。（圖／截自永慶房屋《誠實，讓你把房子變成家》）

永慶房仲經紀人陳冠霖表示，自己也曾是購屋族，當時存到第一桶金，開始做功課、查資料，才發現房屋買賣水很深，稍有不慎就會成為被宰肥羊。

「很常在網路上搜尋就會看到，仲介收了買方的斡旋後就消失，賣房的話則是資訊的不對等，例如說他用較低的行情，來跟你預估物件價值，很容易造成房子低賣的狀態。」有感於房屋買賣眉角太多，她興起「不如加入」的念頭，相信可以幫助更多人瞭解買房知識。

▲買房小白加入誠實房仲行列 「拒絕投機客」闢安全購屋路。（圖／記者謝婷婷攝）

▲陳冠霖投入房仲業，為自己也為他人開闢安全的購屋道路。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

因此，陳冠霖毅然決然投入房仲業，學習人生新課題，為自己也為他人開闢安全的購屋道路，而形象正面的永慶房屋，就成了她的首選。

「在我進來的時候，公司就打著『先誠實再成交』，直到現在也是，從上到下灌輸每一個人誠實的觀念。」她指出，除了產權調查資料、稅務資訊等，針對周邊行情的評估，永慶房屋更提供誠實房價報告書，包括社區行情、鄰近社區行情，以及周遭所有近30筆的成交行情，都讓消費者一目了然。

▲買房小白加入誠實房仲行列 「拒絕投機客」闢安全購屋路。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼永慶房屋為客戶把關屋況和房價資訊。

▲買房小白加入誠實房仲行列 「拒絕投機客」闢安全購屋路。（圖／記者謝婷婷攝）

陳冠霖認為「誠實是房仲最重要的價值」，永慶房屋不只為客戶把關屋況和房價資訊，更打造一個公平、透明、有秩序的房產交易平台，避免原屋主或新買家遇到投機客坑騙，使得權益受損。

從物件取得時間來看，若是短期內的交易，她特別提醒消費者小心可能是低買高賣的物件，「第一個他可能有貸款上的問題，再來就是他用裝潢掩飾屋況，入住後房子可能會有越來越多問題出現，反而要花更多費用修繕，所以客戶進線時，我們都會用『投機客資料庫』查詢，一旦發現是投機客，我們也會婉拒服務」。

▲買房小白加入誠實房仲行列 「拒絕投機客」闢安全購屋路。（圖／記者謝婷婷攝）

▲若為短期內購入又出售的物件，消費者需要特別注意。

永慶房屋自1998年建置「投機客資料庫」，至今列管超過9,000筆名單，拒絕了上百億元商機，因為誠實不只是服務理念，更是對客戶的尊重與同理。

房屋買賣是人生大事，陳冠霖也希望透過過來人經驗談，幫助更多有意購屋成家的民眾順利圓夢。

關鍵字：房屋買賣永慶誠實經紀人房仲投機客炒房購屋低買高賣坑騙買房小白

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