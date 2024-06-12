從買房小白到誠實房仲　陳冠霖「拒絕投機客」開闢安全購屋路

▲買房小白投入誠實房仲行列，陳冠霖「拒絕與投機客往來」為自己也為他人開闢安全的購屋道路。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

實價登錄2.0上路後，不動產交易資訊更加透明，卻仍有部分仲介「選擇性」呈現資訊，誤導或隱瞞行情，聯手投機客坑騙屋主，讓買賣市場浮現不信任感。

「市場投機炒房還是很嚴重，我們拒絕與投機客往來。」永慶房屋最新品牌廣告中，溫暖女聲陳冠霖一句話，道出她從買房小白到房仲經紀人，入行近6年來的所見所聞。

▲陳冠霖一句誠實心聲道出從客戶到經紀人的所見所聞。（圖／截自永慶房屋《誠實，讓你把房子變成家》）

永慶房仲經紀人陳冠霖表示，自己也曾是購屋族，當時存到第一桶金，開始做功課、查資料，才發現房屋買賣水很深，稍有不慎就會成為被宰肥羊。

「很常在網路上搜尋就會看到，仲介收了買方的斡旋後就消失，賣房的話則是資訊的不對等，例如說他用較低的行情，來跟你預估物件價值，很容易造成房子低賣的狀態。」有感於房屋買賣眉角太多，她興起「不如加入」的念頭，相信可以幫助更多人瞭解買房知識。

▲陳冠霖投入房仲業，為自己也為他人開闢安全的購屋道路。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

因此，陳冠霖毅然決然投入房仲業，學習人生新課題，為自己也為他人開闢安全的購屋道路，而形象正面的永慶房屋，就成了她的首選。

「在我進來的時候，公司就打著『先誠實再成交』，直到現在也是，從上到下灌輸每一個人誠實的觀念。」她指出，除了產權調查資料、稅務資訊等，針對周邊行情的評估，永慶房屋更提供誠實房價報告書，包括社區行情、鄰近社區行情，以及周遭所有近30筆的成交行情，都讓消費者一目了然。

▲▼永慶房屋為客戶把關屋況和房價資訊。

陳冠霖認為「誠實是房仲最重要的價值」，永慶房屋不只為客戶把關屋況和房價資訊，更打造一個公平、透明、有秩序的房產交易平台，避免原屋主或新買家遇到投機客坑騙，使得權益受損。

從物件取得時間來看，若是短期內的交易，她特別提醒消費者小心可能是低買高賣的物件，「第一個他可能有貸款上的問題，再來就是他用裝潢掩飾屋況，入住後房子可能會有越來越多問題出現，反而要花更多費用修繕，所以客戶進線時，我們都會用『投機客資料庫』查詢，一旦發現是投機客，我們也會婉拒服務」。

▲若為短期內購入又出售的物件，消費者需要特別注意。

永慶房屋自1998年建置「投機客資料庫」，至今列管超過9,000筆名單，拒絕了上百億元商機，因為誠實不只是服務理念，更是對客戶的尊重與同理。

房屋買賣是人生大事，陳冠霖也希望透過過來人經驗談，幫助更多有意購屋成家的民眾順利圓夢。