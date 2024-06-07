大直豪宅轉手慘賠4千萬　一查苦主竟是飯店大亨

記者項瀚／台北報導

大直豪宅「帝景水花園一期」轉手跌價4000萬元，前屋主是「西華大飯店公司」，持有9年多，仍逃不過慘賠命運。不過，在地房仲表示，本次成交單價174萬元已是相當不錯的價格，只能說10年前大直水岸豪宅實在高價。

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▲大直豪宅「帝景水花園一期」轉手跌價4000萬元，前屋主是「西華大飯店公司」。（圖／記者姜國輝攝）

最新實價登錄，大直指標豪宅「帝景水花園一期」12樓戶以1.8億元交易，權狀113坪，換算單價174萬元。驚人的是，前屋主在2014年以2.2億元購入，等於持有9年多，慘賠4000萬元，跌幅達19%。

經查異動索引，買方是翁、林姓自然人，賣方則為「西華大飯店公司」。而該公司2014年取得該屋時，備註為關係人交易，但觀察成交單價214萬元，有符合當時實價登錄行情。

在地房仲、聯勝房屋專任委託部經理陳泰源表示，「帝景水花園一期」12樓具河岸景觀，但屋齡已達23年，旁邊又有宮廟抗性，成交單價可達174萬元已相當不錯了，只能說這10年來豪宅價格逐漸下修，使得屋主仍以賠售出場。

陳泰源認為，「帝景水花園一期」還是有相當的指名度，大直水岸第一排產品稀有，這種景觀臨場感是摩天高樓「西華富邦」無法達到的，像是同為第一排的「代官山」、「輕井澤」房價雖尚未走回10年前高點，但近年中高樓層也出現每坪200萬元交易。

▲北市今年共有3戶豪宅賠售案例。（表／記者項瀚製）

據實價登錄資料，北市今年共有3戶豪宅賠售案例，包括天母指標豪宅「華固天鑄」、新生南路巷弄豪宅「非非想」，2者賠售金額分別達4009、2196萬元。

住商機構台北市區經理錢思明表示，近年全台房價上揚，但並非百花齊放，尤其高總價的豪宅，受《平均地權條例》、豪宅稅等因素影響，市場陷入寒流，金字塔族群出手更為謹慎，當銷售時間拉長，價位則易有鬆動趨勢。

至於前屋主會願意大幅讓利，錢思明補充：「依照房地合一稅規定，若是轉手虧損，能夠認列為財產交易損失，可做為下次房產交易獲利時扣抵額度，因此除去大環境因素，應仍具有資產配置考量。」

▲天母指標豪宅「華固天鑄」30樓戶轉手慘賠4009萬元。（圖／ET資料照）

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