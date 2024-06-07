師傅走錯門「亂釘窗戶又拆掉」　屋主才交屋！全場傻：會大哭

▲原PO才剛交屋，被兩光師父誤闖亂釘實牆。（示意圖／記者許凱彰攝）



網搜小組／劉維榛報導

「才剛交屋的房子耶！」一名女網友哀喊，突然接到窗戶師傅來電，表示走錯門，「跑到你家裝了窗簾，然後我拆掉了」，事後原PO去新家查看大崩潰，「何止實牆...連我的氣密窗框全部都是！」文章引發網友看傻，「走錯就算了，還鑽窗框，大哭了吧」、「為什麼裝窗簾要把氣密窗打這麼多洞？」

一名女網友在Dcard表示，順利交屋後就著手裝潢事項，豈料某天上班到一半，手機一直響不停，對方稱是裝窗簾的師傅，之所以急著連絡原PO，原因超級瞎，「因為進錯門，所以跑到你家裝了窗簾，然後我拆掉了，想問一下怎麼賠償！」

聞言，原PO忐忑不安地想著，「因為我家還沒裝潢，不就等於他把窗簾釘在我的實牆上嗎？」下班衝到新家查看，映入眼簾的畫面真的崩潰，「何止實牆...連我的氣密窗框全部都是，才剛交屋的房子耶...。」

底下網友看傻，「直接鑽窗框，這個師父也太兩光，然後走錯戶更兩光」、「走錯就算了，還鑽窗框，大哭了吧」、「這是哪一間爛廠商，我還真沒看過裝窗簾要鑽窗框的，剛交屋的房子被這樣搞會氣死」、「為什麼裝窗簾要把氣密窗打這麼多洞？認真覺得太瞎了！原PO要維護自己的權益」。

也有網友反問，「我比較好奇，為什麼別人可以隨便就進去？」原PO解釋，現在大家都在準備裝潢，為了方便師傅進進出出，密碼大同小異。

有網友曝行情，「整個窗戶換新吧，氣密窗完全不氣密...廢掉了，神扯，安裝窗戶超麻煩，拆除窗戶安裝還要灌漿貼合，泥作進場又一團糟，你有夠衰，花下來幾萬跑不掉。我家換了五扇窗10萬8（正新氣密窗）而且已經比過價，最貴的廠商是16萬多，16萬多窗戶較寬，玻璃較厚些（我做不起）」。

最後，原PO曝後續狀況，建商人員有陪同查看，並一起當見證人，「有說因為是鑽在內側且不深，不影響氣密的功能」，如果堅持裝新的話，「除了要打內牆還會影響到外牆更有防水的問題，因為他連廁所的窗也打了，整個會爆貴」，現在只能等廠商來評估費用，以及商討如何補救。