爸媽見八字「秒給女兒2棟房」不返台　弟只有0.5棟怒吼：哪比我好

▲原PO不滿分到0.5棟房，姊姊卻有兩棟。（示意圖／記者許凱彰攝）



網搜小組／劉維榛報導

「很多人說房子不分女兒，可是我爸偏偏把房子分我姊！」一名男網友痛訴，姊姊八字被算出「將來有成就」，因此長輩視她為財產繼承人，就連家裡房子也給她，「她現在有2.5棟房子，我才0.5棟！」更讓原PO氣不過的是，姊姊在日本不打算回來了，「將來父母也是我在養！」

一名男網友在Dcard表示，他從小到大都很聽爸爸的話，也盡量跟爸爸打好關係，無奈爸爸是女兒控，甚至家裡房子也是姊姊的，「甚至還直接給姊現金讓她買2棟房子，她現在有2.5棟房子，我才0.5棟！」

原PO還說，姊姊打從一出生就被長輩認定是繼承財產人，原因是「算命師就說她的八字比較好將來會有成就。」

但目前尷尬的是，姊姊長期在日本生活，讓原PO感到忿忿不平，「在日本吃香喝辣，永遠不回來了，將來父母也是我在養。」

不僅如此，原PO還爆料姊姊各種惡習，「會抽菸、跑夜店、每天都在玩、不回家、不工作、騙爸爸錢、用資工系專長弄壞別人電腦、偷過我的錢、然後專門偏愛交壞壞的男生等。」文末，原PO直言有在看醫生治療中，「實在是想不出來她哪裡比我好？」

底下網友熱議，「可是很多女生也會遇到你的情況呀，只能說都很慘」、「你父母的資產可以自己決定，不需要你來指手畫腳，你不爽就不養！另外說出要跟父親打好關係這種話，有一種你很功利的感覺」、「你離開家啊」、「我弟分到3棟房，我分到0棟，你有0.5已經不錯了」。