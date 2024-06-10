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晴空匯大火！　豐邑總經理首回應

豐邑機構總經理邱崇喆災後首度接受媒體採訪，他強調，「若是該事故為豐邑的責任，一定會負責到底。」（圖／報系資料庫）

▲豐邑機構總經理邱崇喆災後首度接受媒體採訪，他強調，「若是該事故為豐邑的責任，一定會負責到底。」（圖／資料照／CTWANT）

圖文／CTWANT

新竹「晴空匯」火警發生後，建商的黑歷史被網友挖出來，直指豐邑機構前身是921大地震倒塌的「東勢王朝」建商豪隆建設。豐邑機構總經理邱崇喆災後首度受訪，他透過電話向CTWANT記者澄清，董事長黃淑美、劉樹居夫婦以前確實經營豪隆，「豪隆不是豐邑的前身，我到豐邑擔任總經理延攬更多營建專業人才，避免發生類似921地震的傷害！」他也強調，這次事故若屬豐邑的責任，一定會負責到底。

5日，「晴空匯」2名殉職消防員的公祭，邱崇喆也帶著豐邑團隊一行人前往弔念。會後，邱崇喆接受CTWANT記者獨家電訪，他對2位殉職的消防員表達最深切的哀悼與敬意，同時也說明目前協助失火社區的狀況和闢謠。

邱崇喆表示，5月26日事故發生的第一時間，豐邑就緊急成立災害應變小組，前往「晴空匯」協助慰問住戶，並隨時提供協助與必要的幫忙，對於D棟住戶進行安置及疏散訪查，並與市政府社會局及社區管理中心保持密切聯繫，取得住戶最新現況。

他也提到，為讓居民安心，也接手新竹市政府法定安置時間，原地延長14天，目前總計共安置27戶住戶，也全力和社區配合，希望能盡速復電，讓居民能儘快回到家中。除此之外，豐邑也有一組人馬在各個已點交的舊社區協助做安檢。

豐邑目前陸續安排專業技師至各個豐邑社區協助檢查。（圖／豐邑機構提供）

▲豐邑目前陸續安排專業技師至各個豐邑社區協助檢查。（圖／豐邑機構提供）

對於社會質疑各項設計與施工瑕疵，邱崇喆也回應，2015年「晴空匯」申請使用執照時都有經過檢驗，依照當時的法規設置完成，點交給管委會時也有代驗廠商驗收點交，這十年來每年消防局皆有派員至現場查驗，由於火災的調查結果目前尚未完全出爐，詳細缺失也尚未收到，靜待最終調查報告，再做進一步的說明，他也強調，「若是該事故為我們的責任，豐邑機構一定會負責到底！」

對於網友把豐邑與921大樓倒塌建商豪隆建設做連結，指豐邑的前身是921大地震倒塌的「東勢王朝」大樓建商，豪隆董事長劉樹居的太太黃淑美是現在豐邑的負責人，921大樓倒塌後豪龍倒閉另起爐灶成立豐邑…云云。邱崇喆說，「豪隆並不是現在的豐邑建設前身，豐邑成立於1995年，在921大地震(1999年)之前，我到豐邑擔任總經理就延攬更多營建專業人才參與管理，避免發生類似921地震的傷害！」

借鏡這次火災，未來豐邑建案會有哪些改善？邱崇喆說，為避免未來社區或住戶加裝必要設備、用電量越來越大，也避免這次電線燃燒產生戴奧辛的問題，未來考慮將住戶較多的社區，建材從住宅等級提升到用電量較大的商場等級，像是以銅板、銅條取代電纜線，等詳細調查報告出來，比較能針對問題對症下藥檢討，也要研究看符不符合消防法規。目前仍會先解決「晴空匯」公共設施，讓居民返家為優先。

新竹市「晴空匯」社區D棟地下室1樓因電纜線短路引發火勢，雖火不大，但由於排風機因電源系統也被燒毀失效，導致整棟大樓都是濃煙。（圖／報系資料庫）

▲新竹市「晴空匯」社區D棟地下室1樓因電纜線短路引發火勢，雖火不大，但由於排風機因電源系統也被燒毀失效，導致整棟大樓都是濃煙。（圖／資料照／CTWANT）

一位看過初步報告的知情人士表示，社區部分設備老舊又受潮，後續又裝了充電樁，多重原因下釀禍，現在要查消防電力線路是否符合規範，因為一般電力線路起火，燒斷了消防設備主線跟備用線路，火不大正常應是不會燒壞，況且也該具備耐燃等級。他也提到，住戶沒裝充電樁前沒短路，裝了之後其他線路短路，很倒楣，沒裝前出事就是建商的事，現在很難說責任該如何歸屬。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴也表示，「晴空匯」是成屋9年房子，住戶已入住使用、設充電樁、簽網路線等等，社區移交管委會多年，設備汰舊換新和維護之責，很需要後續管委會加以落實維護，4日新竹市府安檢開罰12萬，也是罰管委會，可見一旦發生災害，除建商外，管委會也可能需要扛責，購屋民眾買房時除留意建商的品牌與施工品質外，社區管理及管委會的良莠也很重要，千萬不可輕忽。

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關鍵字：周刊王晴空匯豐邑邱崇喆

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