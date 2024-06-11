台南建商16.4億買國賓影城　 創區段最貴土地紀錄

▲台南在地建商良勳建設以顏姓自然人名義購入「國賓影城」，整棟交易總金額約16.4億元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

國產（2504）1月底公告子公司欣睿信資產開發，出售台南「國賓影城」整棟，交易總金額約16.4億元，最新實登出爐，由台南在地建商良勳建設以顏姓自然人名義購入，換算地價每坪約130萬元，創區域地價新高。專家預估，未來開價有機會上看7字頭。

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國賓影城位於台南東區中華東路一段，2002年開幕，至今已22年，旁邊就是南紡購物中心、南紡置地廣場等大型娛樂、購物設施，區段相當精華，是東區最熱鬧的商圈。對面就是該區房價最貴的平實營區，還有平實公園、平實轉運站、捷運藍線等交通建設，生活機能好又有建設利多。

根據最新實登公布，該影城為地上4樓透天，屋齡20年，地坪1260坪，建坪為4859坪，帶租約成交價為16億3999萬元。土地使用分區為第三種商業區，換算地價每坪約130萬元，創東區地價最高紀錄。

▲國賓影城位於台南東區中華東路一段，旁邊就是南紡購物中心、平實營區等，區段相當精華。（圖／記者張雅雲攝）

據查，新買家為台南在地建商良勳建設以2位顏姓自然人名義購入。記者致電良勳建設詢問後續規劃，截至截稿前，尚無回應。

台南市代銷公會輔導理事長陳雨利表示，該物件正對平實公園，之後可規劃公園首排景觀宅，又是市中心難有的大面積素地，一舉躍居台南東區地價天花板，不過目前尚有租約，預估短時間內不會開發。

而之前平實營區最貴的地價，為2019年由豐邑機構旗下的旌旗開發，以總價約36.1億元得標，單坪得標價98.8萬元，已推出預售案「浩瀚無極」，最高成交價達57萬元，為東區最高房價。

陳雨利說：「現階段該區域預售案成交價50萬元起跳是常態，未來若良勳推案，因土地成本大幅墊高，新案有機會上看7字頭。」

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