早鳥送冷氣！他買完房後悔「室內機要噴8萬」根本沒賺　原因傻了

▲一名網友買房享有早鳥活動，得到2室外機。（示意圖／Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

「坦白說，一點賺的感覺都沒有！」一名網友透露，看中建案的早鳥活動，會贈2台冷氣室外機，如今找3家廠商報價室內機，含安裝要近8萬元，讓原PO傻眼不已，因為如果自己買2線品牌冷氣，弄到好只要花5萬多元。文章曝光後，有網友曝2大原因！

一名男網友在Dcard表示，日前買下一間建案，早鳥買主可得到「2台日系品牌室外機」，等於原PO得自己另購室內機，陸續找了3家公司報價與安裝，「最便宜的金額是7萬9450元，坦白說，一點賺的感覺都沒有！」

事實上，原PO並不要求冷氣品牌，「如果選擇2級品牌冷氣，算一算5萬就可安裝到好！」更讓原PO無奈的是，事後建商推的第二波是送10萬家電活動，「感覺這個比冷氣室外機...好多了。」

對此，原PO困惑拋問，既然都送冷氣了，「為什麼只送室外機，不連室內機一起送呢？」

底下網友熱議，「大開眼界了，當年我的建商送冷氣1對4，現在只送室外機...」「這種一定是退掉，砍掉重練，不過通常只送室外機的建案也不怎麼樣」、「因為室外機才有利潤可賺啊，傻傻的」、「賣不好才會送家電裝潢」、「噱頭而已，我是直接折抵房價」。

不少人也遇過+1，原因與外牆統一美觀、屋內需求、裝潢不一有關，「我上次這樣問建商，他回我：因為每個客人要求的室內機機能都不同，有壁掛的、有吊隱的、噸數也有差，所以不送」、「我之前去知名大建商（專做豪宅），也是送室外機，也問一樣的問題，他們是說為了外觀一致，不影響整體美觀，形象很重要，所以規定客戶必須這樣，無法退錢的，但是可以幫忙介紹廠商會比較便宜」、「室外機就買一種規格可以因應二房或三房，但室內機規格就要分更細了，所以乾脆就說送室外機好聽又省的麻煩，我的建商也是只送室外機，貴的是室內機」、「這麼剛好我的建商也是送大X的室外機，但我們是全社區都送室外機，理由是要統一大樓外觀」。