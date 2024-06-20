承襲自然系列豪宅DNA　「遠雄峰蘊」在市心把休閒變日常

▲「遠雄峰蘊」位於高雄科工特區，在市中心打造「生態感」建築代表作。（圖／遠雄房地產提供）

記者張雅雲／高雄報導

根據研究，一般人只要接觸大自然 20 分鐘，就能降低壓力荷爾蒙，幫助身心靈減壓。當生活有餘裕時，會追求更高品質的生活環境。想住進蛋黃區，兼顧生活機能，同時享有與自然無界的舒心生活。「遠雄峰蘊」位於高雄科工特區，在市中心打造「生態感」建築代表作，把樹種進家裡，不出門也能親近自然，直接把休閒氛圍變成繁忙生活裡的一種日常。

▲「遠雄峰蘊」位於三民區九如路，鄰近高醫商圈、建工商圈、站前商圈、鼎山商圈、大豐生活圈。（圖／遠雄房地產提供）

「遠雄峰蘊」位於三民區九如路，鄰近高醫商圈、建工商圈、站前商圈、鼎山商圈、大豐生活圈，坐擁百貨娛樂、影城、特色美食等，交通及生活機能相當便利，享 5 分鐘國道、輕軌、捷運、鐵道，同時具備 9 年完整學區屬，全案以自然為核心的建築理念，在1598坪朗闊大基地打造凌空27層的天空森林，不出門也能享受大自然。

該案的優勢不光是在周邊環境，建築本體也體現了品質與品味，重金禮聘國際級設計團隊，包括建築設計由101地標-李祖原聯合建築師事務所建築師李祖原操刀，打造極具國際大師風格的外觀設計，讓自然感也跟著升級。此外，還有結構工程、燈光設計、公設設計、景觀設計等5大建築團隊，打造悠閒愜意氛圍。

▲「遠雄峰蘊」透過空間規劃、材質運用，巧妙把自然引進日常。（圖／遠雄房地產提供）

遠雄房地產行銷經理朱可筠指出，「遠雄峰蘊」有別一般建築師單一設計，特地採專業分工，在設計中綻放以自然為核心的生活價值。朱可筠表示，「遠雄峰蘊」透過空間規劃、材質運用，巧妙把自然引進日常，並承襲遠雄自然系列豪宅DNA，打造獨特的城市綠意居所，令人驚艷。

▲主力43坪邊間大三房雙景觀陽台房型，雙面採光、通風，公私領域分明。（圖／遠雄房地產提供）

朱可筠表示，陽光、空氣、水是居住的基本條件，很多建案都著重通風和採光，但「遠雄峰蘊」更升級，直接把自然帶進居住環境。

特別設計深度達3米的大尺度陽台，是高雄獨有、更是「遠雄峰蘊」超受矚目的產品特色之一，透過一個又一個層層疊疊的植樹大陽台，將自然引入居家生活空間之中。

主力43坪邊間大三房雙景觀陽台房型，雙面採光、通風，公私領域分明，含車位總價在2200萬元內，不但可以滿足小家庭房間數需求，同時又能以預售型態，輕鬆入主全室採光的絕佳格局，擄獲家庭客群青睞。

自然系建築【遠雄峰蘊】

高雄科工特區 37～43坪

預約專線：07-3893999

接待中心：高雄市三民區九如一路550號

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