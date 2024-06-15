曾是全台10大排隊建案　盤點現況「竟有人轉手賠錢」

記者項瀚／台北報導

從這波房市多頭開始，全台陸續傳出「排隊搶房」奇景，並持續到今年。自2019年竹北「科大映」開始，一共有10案因排隊而上新聞，其中3案為寶佳機構。回顧這10案，轉手幾乎全是賺錢的，只有1戶例外。

《地產詹哥老實說》EP209／無效政策打出「買房排隊、配貨亂象」 新一波緊箍咒要來了嗎？

▲自2019年竹北「科大映」開始，至今一共有10建案因「排隊」而上新聞。（圖／記者陳凱力攝）

2019年出現新冠肺炎，影響全球經濟，美國在2020年3月啟動QE（量化寬鬆），資金流向全球，加上中美貿易戰背景，台商資金紛紛回流，國內房地產也迎來一波大多頭，甚至不乏有建案出現排隊搶房景象。

當時，最早出現排隊的是新竹「科大映」，發生在2019年10月，過沒多久，全台各地也陸續傳出建案排隊，並持續到現在。

《ETtoday新聞雲》整理近年鬧上新聞的排隊建案，一共有10案，新竹、桃園、新北、台中、台南、高雄都有，有趣的是其中有3案都是寶佳機構的，包括「寶佳奇磊」、「城中大璽」、「泓瑞崇德薈 」。

▲近年全台10大排隊建案列表 。（表／記者項瀚製）

觀察這10大排隊建案，據《樂居網》資料，只要有轉手交易，幾乎都是賺錢出場，唯獨「寶佳奇磊」7樓戶原先在2022年以2185萬元購入，卻在1年後以2167萬元出售，竟小賠18萬元作收。

《住宅週報》社長陸敬民表示，「寶佳奇磊」開賣時間是在2022年下半年，當時新竹房價已漲了一大波，獲利空間本就比較有限，「且該案傳有不少園區投資客，資金有限，選擇以合資的方式投資，所以抱不了太久，小賺就跑。」

陸敬民說，近幾年新竹不只「科大映」、「寶佳奇磊」傳出排隊，只是這兩家比較具有指標性，浮上檯面而已。他補充，「科大映」是由椰林建設推出，戶數不是非常多，在當時也較容易營造出排隊景象。

為何10大排隊建案中，不少個案都沒有轉手紀錄？其實，這背後也很多不同的原因，像是「孟學苑」開賣時間是在2023年底，當年度7月政府已通過《平均地權條例》新法，因此所有人都得等到交屋後才能轉售。

另外，「市政1號院」雖然開賣時間是2020年，已購客可以轉約，但房仲表示，預售屋實價登錄是2021年7月上路，因此許多轉手資料看不到，據了解，該案大量換手，戶戶賺得盆滿缽滿。此外，「明日讚」是在2021年3月開賣，但合約就已先備註預售不得轉售。

▲造成建案排隊的原因很多 。（圖／讀者提供）

總結來說，《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，預售案排隊的原因眾多，除了最本質的市場多頭，還包括區域條件佳、價格特別便宜、區域新案供給稀少，甚至到了「沒有對手」的程度，當然也少不了業者的操作，但購入這種案子基本上仍有高機率立於不敗之地，抱個幾年轉手都能高歌離席。

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