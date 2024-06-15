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曾是全台10大排隊建案　盤點現況「竟有人轉手賠錢」

記者項瀚／台北報導

從這波房市多頭開始，全台陸續傳出「排隊搶房」奇景，並持續到今年。自2019年竹北「科大映」開始，一共有10案因排隊而上新聞，其中3案為寶佳機構。回顧這10案，轉手幾乎全是賺錢的，只有1戶例外。

《地產詹哥老實說》EP209／無效政策打出「買房排隊、配貨亂象」　新一波緊箍咒要來了嗎？

▲買房也排隊！92戶400人預定　建商嚇壞急改規則…新竹人瘋排搶房。（圖／記者陳凱力攝）

▲自2019年竹北「科大映」開始，至今一共有10建案因「排隊」而上新聞。（圖／記者陳凱力攝）

2019年出現新冠肺炎，影響全球經濟，美國在2020年3月啟動QE（量化寬鬆），資金流向全球，加上中美貿易戰背景，台商資金紛紛回流，國內房地產也迎來一波大多頭，甚至不乏有建案出現排隊搶房景象。

當時，最早出現排隊的是新竹「科大映」，發生在2019年10月，過沒多久，全台各地也陸續傳出建案排隊，並持續到現在。

《ETtoday新聞雲》整理近年鬧上新聞的排隊建案，一共有10案，新竹、桃園、新北、台中、台南、高雄都有，有趣的是其中有3案都是寶佳機構的，包括「寶佳奇磊」、「城中大璽」、「泓瑞崇德薈 」。

▲▼ 建案排隊 。（圖／讀者提供）

▲近年全台10大排隊建案列表 。（表／記者項瀚製）

觀察這10大排隊建案，據《樂居網》資料，只要有轉手交易，幾乎都是賺錢出場，唯獨「寶佳奇磊」7樓戶原先在2022年以2185萬元購入，卻在1年後以2167萬元出售，竟小賠18萬元作收。

《住宅週報》社長陸敬民表示，「寶佳奇磊」開賣時間是在2022年下半年，當時新竹房價已漲了一大波，獲利空間本就比較有限，「且該案傳有不少園區投資客，資金有限，選擇以合資的方式投資，所以抱不了太久，小賺就跑。」

陸敬民說，近幾年新竹不只「科大映」、「寶佳奇磊」傳出排隊，只是這兩家比較具有指標性，浮上檯面而已。他補充，「科大映」是由椰林建設推出，戶數不是非常多，在當時也較容易營造出排隊景象。

為何10大排隊建案中，不少個案都沒有轉手紀錄？其實，這背後也很多不同的原因，像是「孟學苑」開賣時間是在2023年底，當年度7月政府已通過《平均地權條例》新法，因此所有人都得等到交屋後才能轉售。

另外，「市政1號院」雖然開賣時間是2020年，已購客可以轉約，但房仲表示，預售屋實價登錄是2021年7月上路，因此許多轉手資料看不到，據了解，該案大量換手，戶戶賺得盆滿缽滿。此外，「明日讚」是在2021年3月開賣，但合約就已先備註預售不得轉售。

▲▼ 建案排隊 。（圖／讀者提供）

▲造成建案排隊的原因很多 。（圖／讀者提供）

總結來說，《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，預售案排隊的原因眾多，除了最本質的市場多頭，還包括區域條件佳、價格特別便宜、區域新案供給稀少，甚至到了「沒有對手」的程度，當然也少不了業者的操作，但購入這種案子基本上仍有高機率立於不敗之地，抱個幾年轉手都能高歌離席。

《地產詹哥老實說》EP209／無效政策打出「買房排隊、配貨亂象」　新一波緊箍咒要來了嗎？

關鍵字：建案預售排隊搶房科大映新竹寶佳奇磊城中大璽泓瑞崇德薈明日讚孟學苑市政1號院

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