冷氣「1裝法踩雷」一票都曾中！台電認證根本吹不涼

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

想要冷氣吹得涼，安裝的位置也很重要。曾有民眾在天花板預留安裝冷氣的凹槽，結果才剛裝潢好，朋友看到就覺得不太妥當，可能迴風空間會不夠，眾網友見狀也搖頭。台電則曾提醒，很多人可能會想把壁掛式冷氣藏起來，但這樣可能根本吹不涼，建議不要把壁掛式室內機局部埋入天花板內或用木作包覆起來。

曾有網友在PTT分享裝潢照片，冷氣被安裝在天花板預留好的凹槽內，朋友看到就覺得空間不太夠，令他擔心冷氣迴風會有問題。眾人也搖頭，「清洗維修都有影響，冷房效率也會變差」、「迴風空間不夠容易有風切聲，且機器感溫會失準造成冷房效率差。」

還有人指出，某一時期的設計師常做這種設計，所以害不少人踩雷，「超級常看到這種設計…問號」、「真的是低能流行欸，一堆這種的，歸剛欸，設計師都在設計業主嗎？」有苦主則現身，「我家上方沒擋，但左右跟你差不多，然後上次請人洗冷氣就沒辦法全拆」、「我也是…迴風很嚴重，冷房效率剩不到1/3。後來我側邊挖洞，還用擋板擋住才沒有迴風。」

▲網友曝NG裝法。（圖／翻攝自台電電力粉絲團）

台電曾在「台電電力粉絲團」指出，若把壁掛式冷氣藏起來，冷氣室內機的迴風空間不夠，也吹不涼，因為冷氣上方有一個吸風口，吸入室內的空氣後，冷氣會判斷是否需繼續送出冷氣。若空間不足，很容易造成短循環，或將出風口的冷空氣往上吸，溫度還沒有降到設定值前，冷氣就誤判室內已降溫，停止再送冷空氣，讓冷房效果不佳。

台電便給出4建議，「不要把壁掛式室內機局部埋入天花板內或用木作包覆起來」、「與天花板、牆面間要保留一些空間」、「冷氣出風口的地方不要被擋住」、「出風口下方不要再擺放高櫃」。