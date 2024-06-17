ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

冷氣「1裝法踩雷」一票都曾中！台電認證根本吹不涼

▲▼6月夏季電價凍漲 冷氣室外機。（圖／記者屠惠剛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

想要冷氣吹得涼，安裝的位置也很重要。曾有民眾在天花板預留安裝冷氣的凹槽，結果才剛裝潢好，朋友看到就覺得不太妥當，可能迴風空間會不夠，眾網友見狀也搖頭。台電則曾提醒，很多人可能會想把壁掛式冷氣藏起來，但這樣可能根本吹不涼，建議不要把壁掛式室內機局部埋入天花板內或用木作包覆起來。

曾有網友在PTT分享裝潢照片，冷氣被安裝在天花板預留好的凹槽內，朋友看到就覺得空間不太夠，令他擔心冷氣迴風會有問題。眾人也搖頭，「清洗維修都有影響，冷房效率也會變差」、「迴風空間不夠容易有風切聲，且機器感溫會失準造成冷房效率差。」

還有人指出，某一時期的設計師常做這種設計，所以害不少人踩雷，「超級常看到這種設計…問號」、「真的是低能流行欸，一堆這種的，歸剛欸，設計師都在設計業主嗎？」有苦主則現身，「我家上方沒擋，但左右跟你差不多，然後上次請人洗冷氣就沒辦法全拆」、「我也是…迴風很嚴重，冷房效率剩不到1/3。後來我側邊挖洞，還用擋板擋住才沒有迴風。」

▲▼ 。（圖／翻攝自台電電力粉絲團）

▲網友曝NG裝法。（圖／翻攝自台電電力粉絲團）

台電曾在「台電電力粉絲團」指出，若把壁掛式冷氣藏起來，冷氣室內機的迴風空間不夠，也吹不涼，因為冷氣上方有一個吸風口，吸入室內的空氣後，冷氣會判斷是否需繼續送出冷氣。若空間不足，很容易造成短循環，或將出風口的冷空氣往上吸，溫度還沒有降到設定值前，冷氣就誤判室內已降溫，停止再送冷空氣，讓冷房效果不佳。

台電便給出4建議，「不要把壁掛式室內機局部埋入天花板內或用木作包覆起來」、「與天花板、牆面間要保留一些空間」、「冷氣出風口的地方不要被擋住」、「出風口下方不要再擺放高櫃」。

關鍵字：冷氣安裝迴風冷房裝潢台電

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台大旁豪宅轉手慘賠1854萬　苦主竟是「特力屋」何家

台大旁豪宅「基泰台大」轉手，前屋主持有10年，慘賠1854萬元，跌幅高達16%。經查發現，苦主是秋記投資開發，研判該公司與特力集團（特力屋）有關。在地房仲表示，本次成交單價100萬元，屬偏低行情。

38分鐘前

北屯交易量年增159%居3屯區之冠　最熱重劃區均價每坪達62萬

台中市3大屯區各擁不同房市題材，房價也隨著股市衝到2萬2000多點，資金潮湧現，連帶讓房市買氣暢旺，帶動價量齊揚，前4月台中3大屯區的預售交易量大增。其中，北屯區成交量大漲159％，但價格漲幅排名落南屯區單元二重劃區。

1小時前

【廣編】五年漲一千萬！東區虎尾寮新屋稀缺　機能、公園、交通帶動發展

台南東區向來是房價指標，文化中心周邊、虎尾寮重劃區都是早開發區，生活機能佳、居住環境舒適、學區綠地齊，是老台南人擇居首選。

1小時前

冷氣「1裝法踩雷」一票都曾中！台電認證根本吹不涼

想要冷氣吹得涼，安裝的位置也很重要。曾有民眾在天花板預設安裝冷氣的凹槽，結果才剛裝潢好，朋友看到就覺得不太妥當，可能迴風空間會不夠，眾網友見狀也搖頭。台電則曾提醒，很多人可能會想把壁掛式冷氣藏起來，但這樣可能根本吹不涼，建議不要把壁掛式室內機局部埋入天花板內或用木作包覆起來。

1小時前

「白白布染甲烏！」　京華城提告游淑慧加重誹謗

「京華城」改建案爭議持續延燒，上週國民黨議員游淑慧向媒體表示，該案「現金流有異狀，建議市府告發」。這引發京華城公司強烈不滿，今（17日）京華城董事長陳玉坤到台北地檢署門口，手拿麥克風批「白白布染甲烏」，並按鈴提告《加重誹謗罪》。

2小時前

台積電抵嘉！土地行情飛天　嘉義太保地價5年漲6成

台積電在嘉義科學園區設廠，周邊房價、地價炒翻天，根據房仲統計實價登錄，近期有台積電進駐議題的嘉義縣太保市，近期土地價位已經飛漲，平均都市計畫內的住宅土地交易案件，單價達10.3萬元，與2019年相比大漲近6成。

2小時前

興富發提分手！　直擊最新飯店「全速拚改嫁」

上市建商興富發(2542)，不只獵地速度快狠準，提分手也迅雷不及掩耳。與國際飯店品牌凱悅酒店集團合作的「新北金山凱悅渡假酒店」，原訂年底開幕在即，卻於3日傳出「理念不合」，結束合作關係，現在新品牌還在洽談中，依舊喊出要搶在2025年農曆春節前見客。本土業主分手國際酒店品牌非頭一朝，業者分析，雖簽署全權委託管理，但台灣業主干涉性較高，「我交了這麼多管理費，我不能管？」的心態，常成為合作告吹的關鍵。

5小時前

全球「最難買房10大城市」榜首在亞洲　買房成不可能的任務

全球各地房價水漲船高，想晉升有殼族難度越來越高。「國際住房負擔能力」（Demographic International Housing Affordability）最新報告就列出「不可能買得起」（impossibly unaffordable）的10大最難買房城市，當中美國城市就占據一半，第一名則來自亞洲，以蟻居和天價租金聞名的前亞洲金融中心——香港。

12小時前

新加坡「沙發房」出租限女性　網見玻璃櫃倒影大驚：有點問題

當外出生活租房子的時候，會期望房東附哪些基本家具呢？新加坡一則租屋訊息引起關注，因為屋主宣稱每月租金730新幣（約新台幣1.7萬元）可包水電與WiFi費用，但並未提供床鋪，且限女性。另外部分網友發現房源照片裡面有一名上身赤裸的男子，卻只開放女性承租，引發論戰。

17小時前

管理費漲2倍！住戶怒拒繳「積欠14期」　管委會提告結果曝

高雄一名楊姓屋主、及連姓住戶積欠社區管理委員會長達14期管理費，總計金額共2萬8280元。管委會多次催討，但均未獲理會，管委會不得已只好提告要求給付。高雄地院審酌，屋主楊男應給付管委會新台幣2萬8280元，得假執行。可上訴。

18小時前

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

憂成本加劇　營建業者爆：明年核..

家中「這1風水」超重要！太亂會..

冷氣「1裝法踩雷」一票都曾中！..

管理費漲2倍！住戶怒拒繳「積欠..

全球「最難買房10大城市」榜首..

竹北預售案衝8字頭　網友指「正..

他買中古房卻有異味！網推開窗＋..

住新竹南寮8年「房仲沒說的事」..

備200萬頭期「想買雙北2房大..

曾是全台10大排隊建案　盤點現..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台大旁豪宅轉手慘賠1854萬　..

北屯交易量年增159%居3屯區..

五年漲一千萬東區虎尾寮新屋稀缺

冷氣「1裝法踩雷」一票都曾中！..

「白白布染甲烏！」　京華城提告..

台積電抵嘉！土地行情飛天　嘉義..

興富發提分手！　直擊最新飯店「..

全球「最難買房10大城市」榜首..

雅房出租限女性　網一看大驚：有..

管理費漲2倍！住戶怒拒繳「積欠..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366