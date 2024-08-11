洲子洋新建案「1坪60萬」　專家咽口水喊瘋狂：賣肉不如去賣房

▲洲子洋重劃區有新案開到一坪60萬。（圖／記者賴志昶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「五股洲子洋重劃區」自2009年重劃完成至今，全區近1年大樓成交行情達每坪43.7萬元，新案成交均價站上45萬元。不過，就有房產專家表示，朋友最近去看新建案，覺得很滿意，便來問他價格合不合理，當他一聽到「一坪60萬元左右」時，忍不住咽口水直呼，「連洲子洋都要賣到6字頭？這個世界越來越瘋狂。」

馨傳不動產智庫執行長何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」發文，最近朋友去看五股洲子洋新開的建案，看完後覺得很滿意，便決定問他價格合不合理，他就問「那你們談之後價格是多少？」朋友透露「一坪60萬元左右。」

聽到這價格，何世昌頓時咽了咽口水、差點沒嗆到，「我的天吶，連洲子洋都要賣到6字頭？這個世界越來越瘋狂，賣肉的都不如轉行去賣房。」心中不禁唱起一首歌，「這樣太危險，噴翻天，賣房的擺張臉，開價飛太遠，衝上雲端，房價沒有極限。」

貼文引來作家膝關節，也看傻留言，「五股洋子洲都上60…」何世昌則回覆，若把時間推回10年前，他根本不信洲子洋能賣到這個價格。看到網友直呼。「大台北人道走廊再-1（剩基隆、淡水、鶯歌…」，何世昌搖頭，「快無處可逃了啦！唯一逃命路線真的只剩淡海了。」

其他人則紛紛議論，「林口都上7字頭，我也真的看不懂這怎回事」、「跟我前陣子聽到桃園青埔上7字頭的反應一樣」、「不是有山腳斷層議題嗎？ 這樣也能上60？」「全台都瘋了」、「如果連五股洋子洲都上60，板橋還不全面噴上100」、「沒有合不合理，只有訝不訝異」、「板橋789字頭正常，五股56字頭好像也不奇怪了。」