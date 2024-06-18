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基隆「被山包圍的星巴克」1.1億交易　建商買家曝用途

記者項瀚／台北報導

基隆「被山圍的星巴克」連同已歇業的溫泉會館，以1.1億元交易，土地移轉932坪，買方是國揚子公司。國揚表示，今年會先在該區推出「早安國揚二期」，而本次購入基地還在規劃設計中，尚未與星巴克討論租約事宜。

《地產詹哥老實說》EP209／無效政策打出「買房排隊、配貨亂象」　新一波緊箍咒要來了嗎？

▲▼ 基隆,星巴克 。（圖／記者項瀚攝）

▲基隆「被山圍的星巴克」連同已歇業的溫泉會館，以1.1億元交易。（圖／記者項瀚攝）

近期實價登錄，基隆新豐街山腳邊367坪建物以1.1億元交易，實地走訪，建物一部分是網紅景點「星巴克基隆新豐門市」，該處也被稱為「被山圍的星巴克」，環境頗具愜意，而另一側則是已歇業的西餐廳。

此外，後頭還有看似荒廢一陣子的庭院與建物，原來建物後半部分原先是「潮境風呂溫泉會館」，被遊客封為隱藏版休閒勝地，但已歇業相當一段時間。

經查謄本，本次交易賣方為富代投資，買方為神揚建設，屬國揚集團旗下建商，建物交易部分雖只有367坪，但土地移轉約932坪，使用分區為住一。

星巴克基隆新豐門市將歇業嗎？記者致電星巴克總部，但婉拒回覆。店員表示：「我們這裡雖然比較隱密，但還是有生意，平日周邊住宅社區的住戶會來，假日人就更多了，不少人是來當景點拍照打卡，放鬆心情的。」

國揚實業財務處協理王正怡表示，國揚過去在該基地旁推出「早安國揚」，目前屋齡已2年，今年將再推出「早安國揚二期」，正在請領建照中，而本次國揚100%持股神揚建設購入的900坪土地還在規劃設計中，尚未確認推案時間，短期內也還沒跟星巴克溝通租約事宜。

▲▼ 基隆,星巴克 。（圖／記者項瀚攝）

▲八斗子一帶預售案成交價站上3字頭。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，該區屬八斗子地區，地理位置較偏，但靠山靠海環境清幽，且房價親民仍具有市場，「早安國揚」最早從1字頭開始銷售，現轉手價以來到每坪25萬元水準，旁邊預售案「海豔」甚至站上3字頭，去化速度不慢，也難怪土地吸引建商關注，不過本次交易建物屋齡僅15年，無法使用危老都更，較為可惜。

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關鍵字：基隆星巴克山包圍溫泉會館國揚神揚建設早安國揚海豔東森房屋

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