【廣編】亞昕森匯、亞昕天匯　林口雙地標即將崛起

▲亞昕森匯、亞昕天匯開工儀式圓滿成功。
圖、文／亞昕建設提供
亞昕三十週年林口指標大案「亞昕森匯」、「亞昕天匯」雙地標，於6/19舉行開工動土大典，在各界貴賓的見證下，典禮圓滿成功，為兩案正式進入施工階段，揭開完美序幕。「亞昕森匯」、「亞昕天匯」座落文化二路軸心，與「新北AI+智慧園區」近鄰，在世界AI浪潮的帶領下，踞守黃金8公里產業鏈第一線，共榮全亞洲最大AI產業核心，迎來兆元榮景！
「亞昕森匯」23層地標、「亞昕天匯」30層環景首席兩大案動土典禮，賓客雲集，在總裁姚連地、董事長姚政岳的帶領祭拜下，進行祝禱、獻供、鏟土、鳴炮等莊嚴儀式，除了祈求施工順利、工程安全，更宣示公司全體團隊慎重以對，致力打造區域最高標！
正文化二路、吉祥路口，「亞昕天匯」雙面臨路珍稀角地，坐擁AI趨勢＆綠海遠見，邀集北台灣豪宅大師團隊規劃，與日本東京鐵塔、東京巨蛋工程顧問－田中純夫先生把關營造品質，打造30層住商共榮地標，主推70～435坪都匯商務，提供廠辦分離升格所需。商辦不受「第二戶限貸6成」規定，且容易長期出租、收益穩定，把握關鍵財富轉捩點！
接待會館：林口區文化三路一段410號昕境廣場旁
禮賓專線：02-2608-7777
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