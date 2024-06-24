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ASML、NVIDIA高雄設新點　輝達宅還有2字頭便宜可撿

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄輝達周邊房市均價倒跌，還有2字頭輝達宅可入手。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台灣號稱科技之島引全球關注，台積電到高雄設廠後，上下游產業鏈積極進駐，ASML （台灣艾司摩爾）已在北高雄生態園區站周邊找好據點；曾坐上美股市值王寶座NVIDIA（輝達）在南高亞灣設立算力中心，信義房屋專家表示，輝達周邊均價倒跌，還有2字頭房價可入手。

《地產詹哥老實說》EP210／房貸聰明理財　內行傳授：寬限期無上限、科目四成數不受限

台積電在高雄楠梓設置2奈米廠後，全世界最重要的半導體設備商艾司摩爾也首度進駐高雄，新據點位於左營生態園區站附近，辦公空間正在裝潢中，另一家曾摘下美股市值王寶座的輝達宣布攜手鴻海，在南高亞灣設立先進算力中心，未來2區都具高科技人口紅利。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲指標科技業進駐高雄周邊房價。（ETtoday製表）

根據信義房屋統計，2據點周邊近年房市均價，都還有2字頭價格可入手，輝達宅4年來甚至出現15%跌幅。信義房屋漢神巨蛋店專員謝長宏表示，高雄前幾年大坪數豪宅，受限豪宅限貸線，超過4000萬元只能貸款4成，買氣愈冷。

這2年因高科技產業鏈陸續進駐，不少中北客搶先來高雄卡位，左營區大坪數豪宅物件，尤其是80坪以上一戶難求，總價也破4000萬元，屋齡10年內，房價落在28~35萬元，豪宅產品熱銷成為近年房市買氣熱絡的指標之一。

謝長宏表示，2房小坪數總價較易入手，換算單價40萬元起跳，也有屋齡30年以上公寓，單價約17~20萬元，因單、總價的購屋門檻低，也吸引想低門檻住進市中心的購屋族購屋。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲左營區大坪數豪宅物件，尤其是80坪以上一戶難求。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產亞洲新灣區加盟店長江炳賞表示，輝達與鴻海日前已宣布在高雄軟體園區建置先進算力中心，區域屬於亞灣，預計2026年完工，周邊房市買氣出現大幅激勵。

高軟周邊以屋齡20~30年中古大樓為主，單價落在25~30萬元，部分像是「諾貝爾」內圈物件，成交價還會更低，至於新成屋跟屋齡10年內中古屋，房價站穩4字頭，因釋出量不多，因此相對拉低區域平均單價。

江炳賞分析，高軟周邊有不少低總價熱門物件，對於在豪宅林立的亞洲新灣區，算是搶手物件，因總價低、好入手，頗吸引自住客、置產族購買，隨未來產業人口進駐，自用或出租需求都同步增溫。

《地產詹哥老實說》EP210／房貸聰明理財　內行傳授：寬限期無上限、科目四成數不受限

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關鍵字：科技產業高雄豪宅輝達艾司摩爾台積電

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