聯上實下半年推4案　台南「精忠二村」指標案估賣5字頭

▲聯上實業25日舉行股東會，董座蘇永義不克參加，由副總經理呂信杰代表出席。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

聯上實業（4113）今（25日）舉行股東會，去年營收5.18億元，較2022年大漲5倍，預計下半年推出4案，總銷規模約149億元。對下半年市況，總經理鄭勝文表示，儘管有打房，買氣仍一片大好，「新青安帶動，年輕人不買房感覺跟不上同儕。」

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聯上實業25日舉行股東會，董座蘇永義不克參加，由總經理鄭勝文代表出席，鄭勝文會後受訪表示，下半年儘管有央行信用管制造成的利空，但房市仍是一片意想不到的大好，加上南台灣受惠產業進駐帶動人口紅利，造成買氣居高不下。

鄭勝文說，又有通膨、成本上漲影響，以及新青安方案點火，形成一股買氣氛圍，「造成年輕人不買房感覺跟不上同儕。」

▲今年有「聯上鉑麗」總銷18億元，可完工入帳。（圖／記者張雅雲攝）

而聯上實業去年有「聯上鉑麗」和「聯上海棠」在年底小部分交屋，營收5.18億元，比2022年營收8600萬元，爆增5倍，股價衝到歷史新高，然而連續2年EPS（每股純益）出現衰退，2023年、2022年分別小幅減少0.69%、0.68%，宣布不發放股利。

而今年有「聯上鉑麗」總銷18億元、「聯上海棠」總銷40億元、「聯上WE」總銷22億元，3案完工入帳，合計共80億元，可挹注今年業績表現。

▲聯上實業2024年推案計畫。（ETtoday製表）

今年預計推出4場新案，包括總銷42億元的左西段案、總銷32億元的加昌段案、總銷30億的明仁段案，以及眾所矚目的台南精忠二村眷改都更案，總銷金額45億元，合計推案量約149億元。

聯上2020年以總價16億2573萬元，標得台南市永康區精忠二村5601坪眷改住商土地與規劃案，換算地價單坪約29萬元，預計該案今年下半年銷售，預計規劃2~3房大樓，總銷金額約45億元，外界預估，由於鄰近東區最貴的平實營區，未來開價也要5字頭起跳。

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