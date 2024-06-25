外牆墜落物大爆發　專家怒：被冷氣砸死比被飛彈炸還容易

▲2023年7月新北市板橋區發生一起冷氣墜落，砸死一位正在等公車的女大生事件，引起社會高度關注。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳筱惠／綜合報導

2023年7月新北市板橋區發生一起冷氣墜落，砸死一位正在等公車的女大生事件，自花蓮403大地震後，各地也紛紛傳出外牆磁磚雨事件，台灣物業管理學會理事長郭紀子就說：「我們走在台灣的街道上，不一定會被飛彈炸到，但可能被磁磚砸到，走在台灣的馬路上，不一定會被飛彈炸死，但卻有可能被冷氣機砸死。」

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為什麼有這麼多的意外出現在建物外牆，郭紀子說：「我們台灣的外牆墜落物災害，已經到了全面大爆發的時候，因為我們的房子年紀大了。」

根據內政部數據，全台灣的建築物屋齡平均年齡為32年，另外一個數據則是屋齡30年以上的建築物也超過一半，在這樣的前提之下，30年前蓋的房子，建築物相關法規、營建、管理都已經不合時宜，甚至30年前《公寓大廈管理條例》都還沒頒布。

▲全台灣的建築物屋齡平均年齡為32年，另外屋齡30年以上的建築物也超過一半。（圖／記者詹宜軒攝）

郭紀子表示：「這就是先天不足！建築物設計之初沒有的規劃，隨著時代變遷，不該有的附掛物野蠻生長，像是室外機、鐵架、鐵窗，甚至陽台外推、廣告招牌，這都讓『建築物出現皮膚病、城市出現皮膚癌』」

墜落物如同一顆不定時炸彈，郭紀子說：「老舊建物常遇到的3無1缺，『無管理組織』讓大部分建物住戶呈現一盤散沙，長期以來沒有公共基金的機能『無經費』下大規模修繕當然無法啟動，加上『無制度』包含現行的《建築法規》、《公寓大廈管理條例》、社區自治《規約》，對於外牆、公共安全墜落物災難沒有相應的制度。」

▲隨著時代變遷，不該有的附掛物野蠻生長，這都讓建築物出現皮膚病、城市出現皮膚癌。（圖／資料照）

至於缺什麼，郭紀子說就是：「缺師傅！」現在到了外牆墜落物全面大面積爆發的時候，需要有人修，卻沒有工人，高空作業人才的養成都要很多年，沒有培育出相應的專業人才，造成很嚴重的缺工。

直接詢問相關業者吉泰空調總經理林啟元，他說：「過去社會事件的案例，這就是跟整個勞工安全有相關，實際上各大冷氣廠牌的危險安裝，會提出不提供保固來保護施工者，但實際上沒有相關的法條、法規，當拒絕安裝會被客訴的時候，工作環境就還是這樣。」

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