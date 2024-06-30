沒跟上行情！　七期「賠售豪宅」中樓層跌回限貸線下

▲「台中帝寶」歷經房市上沖下洗，仍未跟上多頭腳步，再傳賠售下車案例。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

被列為台中賠售王的豪宅「台中帝寶」歷經房市上沖下洗，仍未跟上多頭腳步，2023年甚至有住戶賠了2117萬元才下車，觀察2024年仍未止跌回升，中樓層住戶讓利560萬元成交。

《地產詹哥老實說》EP210／房貸聰明理財 內行傳授：寬限期無上限、科目四成數不受限

盤點位於台中市豪宅聚落七期重劃區的「台中帝寶」，屋齡8年，樓高35層樓、共計132戶，規劃90、110坪傳統大坪數豪宅，其特色為全石材打造的摩天大樓，且位居七期繁華的新光三越、大遠百商圈。

據實登揭露，2024年該社區總共交易3筆，分別為頂樓戶112坪物件，總價7000萬元，拆算單價58.33萬元，以及中樓層戶別92.38坪，總價3888萬元、單價38.62萬元。最後則是高樓層戶別112坪物件，總價4688萬元、單價37.39萬元。

實際攤開歷史移轉紀錄，此三筆交易頂樓戶含裝潢以平盤出售，另一戶高樓層戶別，第一手屋主取得總價4535萬元，1月出售4688萬元，小賺153萬元出場，而中樓層戶別元屋主取得總價4448萬元，在3月讓利560萬元下車。

▼台中帝寶2024交易一覽表。

年月 戶別 坪數 總價(萬元) 單價(萬元/坪) 原屋主取得總價(萬元) 利潤(萬元) 202403 頂樓戶 112 7000 58.33 7000 0 202403 18樓 92.38 3888 38.62 4448 -560 202401 32戶 112 4688 37.39 4535 153

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，該社區歷經房市上沖下洗，仍未跟上多頭腳步，主因在該案推出時間2013~2014年預售每坪開價最高達8字頭，當時屋主取得成本價過高。

而台中高總價住宅近年仍受豪宅限貸令總價4000萬元限制，豪宅住宅買氣相對低迷，也使得「台中帝寶」銷售相對難度提升，增加屋主讓價、賠售的可能性。

七期資深房仲謝兒政認為：「此次交易有一點值得關注，買方對於4000萬元總價的物件仍具一定抗性，雖然買得起這種總價的客層，對於認賠接受度比較高，但買方此次壓低總價到4000萬元下，跌回豪宅線下應是受到房屋面向、坐向導致。」

大坪數、高總價物件在七期預售價動輒7字頭高單價下，其實有利吸引買方進場，以3888萬元總價來說，目前預售市場沒有相同坪數產品可抗衡，是否成為終結賠售的一個銷售模式，也有待觀察。

《地產詹哥老實說》EP210／房貸聰明理財 內行傳授：寬限期無上限、科目四成數不受限