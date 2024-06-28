流標10次！　苓雅區透天法拍底價只剩318萬

記者張雅雲／高雄報導

高雄苓雅區一間老透天，過去曾發生非自然死亡案件成為凶宅，2022年首度出現在法拍市場，當時底價870萬元，歷經10次流標，今年邁入第三輪法拍的三拍，底價318萬元，7月10月將開標，等於市中心透天法拍再打37折，吸引不少民眾注目。

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▲高雄苓雅區一間老透天遭法拍，今年邁入第三輪法拍的三拍，降到318萬元。（圖／記者張雅雲攝）

該物件位於苓雅區廣東二街巷內，遭拍賣原因為「清償票款」，屋齡53年，為地上2層樓透天，地坪21坪、建坪43.8坪，7月10日進行第三拍，底價為318.2萬元。

▲該物件位於光華生活圈，商業機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）

法院筆錄表示，該建物2014年有自殺救護的報案紀錄，該紀錄單內容並記載當事人已身亡，且為不點交案件，目前有第三人基於租賃關係現由其居住使用。

根據實登公布，該物件2021年曾有交易紀錄，總價為410萬元，不過實登並無任何備註。不過該透天從2022年就流入法拍市場，第一輪第一拍底價為870萬元，共歷經兩輪四拍流標，一路流標至今，進入第三輪法拍的三拍，換言之已經流標10次，連底價也打37折。

住商不動產文化光華加盟店店東楊昆河表示，該物件位於光華生活圈，商業機能相當發達，附近有光華國小、光華觀光夜市等，離英明公園也不遠，各項機能兼具。

▲該透天價格歷年紀錄。（ETtoday製表）

楊昆河表示，廣東二街以透天為主，屋齡30~40年，屋況若經整理，地坪約20坪，總價落在1200~1600萬元。也有屋主把透天翻新隔套出租，套房家電齊全，月租金約7500元~1.1萬元，若以整棟月租1萬元換算，投報率也有3.7%。楊昆河分析，一般凶宅行情大約為市價5折，依屋況、個人接受度為主。

▲附近有光華國小、光華觀光夜市等。（圖／記者張雅雲攝）

寬頻房訊發言人徐華辰表示，儘管已經流標多次，只要總價夠低，不至於萬年流標，考量到屋況可能還要整理、搬遷費等，四拍拍出機率高。

研判前幾次拍賣受兇宅及不定期租約影響，出現無人投標，對新買家而言，最簡單的方式就是與租客重簽租約，到期後不續租，或是協商支付搬遷費，以免損及雙方權益。

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