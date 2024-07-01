現成廠辦房東！　路竹科電動巴士大廠1.9億法拍

記者張雅雲／高雄報導

北高推動S科技廊帶產業鏈，吸引不少產業進駐。南科高雄園區位於路竹，近年已有台灣默克、友達及華邦電等科技大廠進駐，不料默克對面的「唐榮車輛科技」廠房今年流落法拍市場，3拍底價1.9億元，專家分析，近期廠房需求大爆發，只要產業別適合，拍出機會大。

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▲台灣電動巴士大廠「唐榮車輛科技」，廠房今年流落法拍市場，3拍底價1.9億元。（圖／記者張雅雲攝）

「唐榮車輛科技」為台灣低底盤電動巴士大廠，2021年由董事會決議辦理現金增資600萬股，因逾期未繳清股款2000萬元，近期名下廠房因「返還認股金強制執行」名義，以底價1億9264萬元遭拍賣，預計9日舉行三拍，換算單價6.5萬元。

▲南科高雄園區近年已有台灣默克、友達及華邦電等科技大廠進駐。（圖／記者張雅雲攝）

該物件位於路竹區路科三路，為地上2層樓廠房，建坪2971坪，屬於南科高雄園區範圍，對面就是半導體材料大廠默克，附近還有光電大廠友達以及記憶體大廠華邦電等，地段精華。4月曾進行1拍，底價3億元，換算單坪10.1萬元，持續流標至今。

依據法院筆錄內容，目前該企業仍營運中，為部分點交案件。建物屋頂出租給第三人「叡朋公司」，至2038年9月截止，租金依據太陽光電發電收入之10%計算，預估建物所有權人收入合計為800萬7538元。除屋頂部分不點交外，其餘點交。

▲唐榮車輛科技法拍。（ETtoday製表）

台灣房屋岡山7+1工商加盟店長吳益誠表示，北高推動S科技廊帶產業鏈，吸引不少產業進駐，疫情後北高雄廠房單價已經由1字頭，漲到3字頭，尤其岡山、燕巢、大社等新廠房，成交價已達30萬元起跳。至於屋齡20~30年廠房，在供不應求下，成交也達25萬元左右，買氣相當旺盛。

▲北高推動S科技廊帶產業鏈，吸引不少產業進駐。（圖／記者張雅雲攝）

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該物件為南科內地上權廠房，較為特殊，應買人需符合《科學園區設置管理條例》第5條規定之園區事業、研究機構、創業育成中心等資格規範，建議投標人需先評估自身產業別，否則之後取得地上權也難以使用。若是南科內廠商取得，本來就符合園區的行業別，又不用花錢重蓋新建物，堪稱一舉二得。

吳益誠分析，至於該廠房的拍賣價，如果產業別適合，相比目前自地自建或是另行買入，取得價格也算略低於市場行情。

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