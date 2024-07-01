24億打造「台南最貴幼兒園」首招生　周邊房價站上5字頭

▲台南市東區「全人裕文非營利幼兒園」位於平實重劃區，被認為是全台南最貴幼兒園。（圖／台南市政府提供）
記者張雅雲／高雄報導
無懼少子化衝擊，台南東區「全人裕文非營利幼兒園」位於平實重劃區，每坪土地單價百萬元，換算總值約24億元，被認為是全台南最貴幼兒園，8月首度招生造成熱議，家長搶破頭急著卡位，周邊房價已經漲到5字頭，信義房屋專家表示，家長入住門檻愈墊愈高。
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「全人裕文非營利幼兒園」，位於台南東區平實營區，在占地近1800坪的文教用地興建幼兒園，今年首度招生，預計8月1日開園。
高雄市代銷公會理事長佘光宗表示，正對平實營區的國賓影城，1月出售給良勳建設，土地成交價單坪130萬元計算，該幼兒園光土地價值至少23億元，加上總工程費1.68億元，總值約24億元，堪稱全台南最鑲金幼兒園。
不但幼兒園鑲金。根據實登揭露，2021年平實首度有預售案「世界·巨星」進場銷售，最低成交價為31.5萬元，現在同案最高出現55萬元行情。而該區預售案「浩瀚無極」最高價為57萬元，為東區房價最高，連地上權住宅今年成交價都有4字頭，區段漲幅相當驚人。
▲平實重劃區鄰近大灣交流道、南紡購物中心、國賓商圈，屬於台南蛋黃中的蛋黃區。（圖／記者張雅雲攝）
信義房屋東寧店專案經理李欣憲表示，平實重劃區鄰近大灣交流道、南紡購物中心、國賓商圈、榮總台南分院等設施，區內還有平實公園，離成大、火車站也不遠，屬於台南蛋黃中的蛋黃區。
李欣憲表示，東區生活機能成熟，加上建商紛紛搶進推案，民眾也對該區更有信心，不過因房價高漲，買氣轉移到周邊後甲商圈，主力產品為舊透天，地坪約20坪，總價1100~1300萬元。屋齡30~40年大樓，成交價也要30~33萬元。
公寓屋齡約40年，總價落在600~700萬元，單價約18~22萬元，目前4、5樓還有1字頭，購屋門檻較低，吸引喜歡該地段的購屋族入住。李欣憲說，「不少透天、大樓屋主擔心賣掉就買不回來，近期高價惜售，釋出量也不多。」
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