交往1個月同居後悔了！「男友3習慣超差」見襪子丟餐桌　她怒搬走

▲男友衛生習慣很差。（示意圖／翻攝自Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

不少情侶為了讓感情更進一步，會選擇同居生活，但也可能因此摩擦出問題，一名女網友表示，熱戀一個月後決定跟男友同居，然而生活習慣的差異卻讓她無法忍受，襪子到處亂丟、不主動做家事、牙刷杯子亂用，看到亂七八糟的家裡，氣得她直接搬離租屋處。

女網友在論壇Zuvio發文，男友說想每天見面，交往一個月兩人就同居了，但生活習慣真的差太多，讓她受不了，她列出3點，第一點是襪子亂丟，不管是椅子、鞋櫃，還是沙發，到處都能看到襪子，「上次連餐桌都淪陷，真的快瘋了」。

第二點是男友不主動做家事，衛生紙堆疊得很高，碗和衣服不洗，地板也不打掃，原PO搖頭嘆，「反正就是比看誰先受不了，當然我肯定會輸」。第三點是牙刷杯子亂用，有幾次早上刷牙時，發現牙刷是濕的，以為掉地板男友撿起來洗乾淨，「後來看到他竟然是用我牙刷」。

▲原PO都是負責打擾的人。（圖／記者施怡妏攝）



她問男友為什麼亂拿牙刷，男友解釋還沒睡醒拿錯了，就連漱口杯也是，而且男友都不會定期清洗，「所以都變成我用之前要幫他先洗好」，日前周末早上起床，看到亂糟糟的房子，想到難得的假日，還要當別人的清潔工就很不爽，決定直接搬走，「還好我留了一手當初沒退自己的租屋」。

貼文曝光，網友勸分手，「搬家、分手，還好妳有留一手」、「同居真的是照妖鏡，以前跟男友同居，真的被他家生活模式嚇到」、「還好交往沒有很久，趁早離開」、「超噁欸，怎麼會這樣」、「快分，這樣以後結婚會很痛苦喔」、「襪子的部分建議用洗衣籃，這樣衣服方便整理，家事的話可以跟男友討論分工的方法，牙刷杯具的部分那我也沒辦法了，妳可以跟男友討論看看解決方法喔！」