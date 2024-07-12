716萬跌到174萬！天津郊區房價「膝蓋斬」　　陸媒：比腰斬還慘

▲天津市郊區的武清區「首創新北京半島」社區。（圖／翻攝自微博／新浪財經／中國房地產報）



文／中央社

中國房市陷入低迷，天津一名屋主日前發表自家社區房價從人民幣160萬元（約新台幣716萬元）跌到近39萬元（約新台幣174萬元）的文章，近來登上熱搜話題。中國媒體走訪後證實這一現狀，並形容這種跌幅是比腰斬還嚴重的「膝蓋斬」，投資客早已逃離，留下煩惱的自住族。

綜合中國房地產報報導及公開訊息，這篇名為「我們小區房價跌到39萬元，歡迎大家來天津武清和我做鄰居」的文章，最近在中國網路瘋傳，光是閱讀量就已超過10萬次。而這一消息本身更登上中國門戶網站百度熱搜前3名。

這篇文章指出，屬天津市郊區的武清區「首創新北京半島」社區，面積83平方公尺（約25.1坪）的兩房型住宅，在2016至2017年的高峰時期，每戶總價超過人民幣160萬元。如今同一戶型，總成交價已經跌到了不到39萬元，還不到原價的1/4。

文章作者更表示，投資環京房地產的時機早已過去，如今降價了也很難賣，只能先便宜租出去。自住倒是很適合，基本上已經「降到底了」。

根據報導，中國房地產報記者22日前往天津實地走訪「首創新北京半島」社區，從多名屋主、仲介、物業（社區管理）服務人員口中，證實了文章作者所敘述的情況。

▲天津市郊區的武清區「首創新北京半島」的一家房仲門市外，張貼著社區各二手房源的價格與面積資訊。（圖／翻攝自微博／新浪財經／中國房地產報）



報導指出，2016至2017年，是環北京（北京周邊）房市最狂熱的時期。與眾多環北京建案一樣，「首創新北京半島」曾因北京房市的蔓延效應出現「高光時刻」，湧入大量自住客及投資客。但與北京相鄰的河北燕郊，當時每平方公尺3萬至4萬元的建案相較，「首創新北京半島」的漲幅顯得還算溫和。

當地一名仲介業者也表示，如今天津這一建案的價格「可以說是底部了」，自住很合適，但仍「不建議投資」。

這項報導提到，隨著房市政策、COVID-19疫情等因素影響，環北京建案此後陷入了「漫長的沉寂」。近8年過去，投資客早已逃離環京房市，留下來的自住型等「剛需人群」，卻有著不同的煩惱與期盼。

報導說，從「首創新北京半島」的名字可看出，這一社區鎖定的目標客群，以外地赴北京工作的「北漂族」為主。位置上，當地位處天津市武清區高村，緊鄰北京市通州區，開車上高速公路後3分鐘就可抵達通州區永樂店檢查站，是天津市離北京市最近的一個區域。

但報導直指，當地仍是典型的「環京睡城」。居民李先生表示，這一社區白天只有老人和小孩在，其他人都去上班了。且因為這幾年的疫情，先前建商承諾的一些商業配套措施也沒有完全成型，僅能保證日常的生活，幾乎沒有任何娛樂設施可言。

報導提到，不只是「首創新北京半島」，事實上整個環北京房市近幾年都進入了「冰凍期」，房價如有「膝蓋斬」。2021年就發生有河北省三河市「首爾甜城林蔭大道」社區的屋主公開宣告，自己因為還款壓力太大，「房子想免費送給大家，只需要你把尾款幫我還了就行」。