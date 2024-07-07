美國房源供應量大增35％！　房價漲幅終於冷卻

▲美國房價漲幅放緩。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國現階段房價雖然仍高於2023年同期，但部分熱度已經可見消退；近日多份報告顯示，房價增長正在縮小，而且由於春季市場的停滯，賣家開始讓步。此外，房源供應量比去年同期大增了35％，也是房價漲幅減緩，更多買家願意進入市場的重大原因。

根據房地產經紀公司萊坊「Redfin」數據顯示，截至6月23日以前的4周內，美國典型房屋的售價首次自新冠疫情開始以來略低於其要價，約低0.3％。去年同期，典型房屋的售價與要價相等；而兩年前，典型房屋的售價約高於要價2％。

不過這一改變不代表房價轉向崩潰，5月份，仍有將近3分之2的房屋售價超過要價，但這是自2020年6月以來的最低比例。雖然大多數賣家仍以高於去年同期類似房屋的價格上市，但一些賣家坦承，他們沒辦法開到那樣的價格。

與此同時，抵押貸款利率依然居高不下，《每日貸款新聞》（Mortgage News Daily）數據顯示，30年期固定抵押貸款的平均利率連續第三個月略高於7％。

備受關注的S&P Case-Shiller指數顯示，4月房價較2023年4月上漲6.3％。5月的房價延續了這一趨勢。房價現在比2020年初高出47％，中位售價是中位家庭收入的五倍。

「ICE Mortgage Technology」房價數據顯示，5月的房價年增長從4月的5.3％降至4.6％，這是七個月以來的最低增長率。

供應量開始增加，導致價格降溫，根據Realtor.com的數據，目前的總在售房源比去年同期增加了35％。但即便在最近的增長之後，庫存量仍比疫情前的典型水平低30％以上。

洛杉磯Redfin經紀人馬爾傑（Marije Kruythoff）在一份新聞稿中說，「有些買家認為他們可以獲得交易，因為他們聽說市場冷卻，而有些賣家認為無論房屋狀況如何，每棟房屋都會以高價售出。實際上，一切都取決於房屋和地點。」