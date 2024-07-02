ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

南高雄影城大戰　華威2.88億高價拿下「文賓大飯店」　

▲▼高雄,駁二,文賓,商旅 。（圖／記者張雅雲攝）

▲鹽埕區老字號飯店「文賓大飯店」，今年3月以總價2.88億元售出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南高雄新電影院不斷開幕，又有新影城要加入戰場？根據實登，鹽埕區老字號飯店「文賓大飯店」，今年3月以總價2.88億元售出，買家是曾進駐台北天母新光及台中廣三SOGO的「華威影城有限公司」，有望為高雄新影城再加一。

《地產詹哥老實說》EP211／浴廁裝修眉角多　設計師：消費者最在意這3點

根據實登公布，駁二特區的老字號飯店「文賓大飯店」位於高雄鹽埕區大勇路，今年3月以總價2.88億元售出，賣家為「玫瑰森林股份有限公司」。該建物樓高4層，屋齡30年、建坪812.7坪，總地坪為251.9坪，據實價記載，扣除道路用地，主建物含235.34坪商三用地，換算地價每坪約121.4萬元，也是近5年鹽埕最貴透天交易。

住商機構高屏澎區協理林祺博表示，該筆交易地價高出近1年周邊成交行情60~80萬元不少，研判為新買家看準未來改建商機，因此願以較高成本買下。

據了解，買家是曾進駐台北天母新光及台中廣三SOGO的「華威影城有限公司」，目前2影城均已歇業，母集團為華威聯合機構，同時擁有建築、飯店事業體，推案橫跨北中南，記者致電華威聯合機構詢問後續規劃，截至截稿尚無人回應。

林祺博分析，雖然買家以華威影城名義買下飯店，若以其事業體背景以及該標的條件推估，改裝做為影城或繼續以飯店型態經營、或是整地規劃推案，均具備多元可能性。

▲▼高雄,駁二,文賓,商旅 。（圖／記者張雅雲攝）

▲熱門景點駁二特區提供穩定人流，若開設影城也符合當地年輕族群口味。（圖／記者張雅雲攝）

未來若有新型影城進駐，搭配區域每年都會舉辦「大港開唱」等類型音樂祭，並有熱門景點駁二特區提供穩定人流，確實也符合當地年輕族群口味。

然而南高已是高雄電影院一級戰區，鹽埕區目前有in89駁二電影院.，此外，附近還有位於高雄總圖的喜樂時代影城、大遠百威秀影城、夢時代秀泰影城及台鋁影城等，如華威影城確定進駐，競爭相當激烈。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，該飯店具備地段優勢，周邊擁有捷運鹽埕埔站、輕軌大義站及蓬萊站機能，若規劃新大樓，也相當有開發效益，未來如推案每坪單價應上看5字頭。

▲▼高雄,駁二,文賓,商旅 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄2024年商旅交易。（ETtoday製表）

此外，除了「文賓飯店」，今年初三民區「立多商旅」也以3.6億元售出，買家則是「富源冷凍食品」跨界入手，該公司表示之後將自用。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮說，這些老飯店共通優勢就是建物面積大、佔地廣、地段佳、皆屬高容積商業用地，且建物屋齡逾30年以上，投資人除以飯店現狀模式繼續經營，亦具備危老都更紅利，未來整合重建做為住宅效益更高，自然身價也不菲。

《地產詹哥老實說》EP211／浴廁裝修眉角多　設計師：消費者最在意這3點

關鍵字：高雄電影院鹽埕區華威影城文賓大飯店

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

不想變成都更孤島！　清粥小菜「小李子」確定要拆了

台北市知名清粥小菜「小李子」確定要重建，預計明年初拆屋，將興建17層住宅大樓。寶舖建設董事長劉克健表示，當初改建案只納入「小李子」其中1間店面，而另1間連同其他8戶是後來才主動找上我們，因為不想變成都更孤島。

20分鐘前

都市綠洲中的奢華居所　「全坤御峰」擁大安區千坪珍稀基地

台北市土地取得越來越稀有，精華地段更是一地難求，若是同時擁有捷運站、優質學區的土地就更稀少了，《ET即賞屋》開箱位在大安區擁有濃厚的教育氣息的「全坤御峰」，四面臨路的大型方正基地，可以說是房市近乎絕版的地標住宅商品。

40分鐘前

海線一哥淨遷入人口倍增　在地人驚呆！預售屋均價登4字頭

近年來因台中市全方位高速發展，生活機能也逐漸完善，吸引大量人口陸續遷移至此，以往被視為蛋白區的海線，也因重大建設加乘人口數逐漸成長，端看2023年人口移入，尤以海線一哥「沙鹿區」人口紅利爆棚，也促使預售屋房價均價登4字頭、最高飆破5字頭。

1小時前

15坪↓小宅別碰？房產專家曝「套房成交表現」：是全國性現象

房價高漲，即使是小宅單價也不便宜。房產專家何世昌就在粉專發文「15坪以下的房子，真的碰不得嗎？」他指出，人們普遍認為小坪數的房子貸款困難，且未來轉手的可能性較低。然而，實際情況卻是，民眾對套房的需求日益增加，套房在整體房市成交量中的比例也有顯著提升。

1小時前

年輕人過度樂觀　顏炳立：房市泡沫那根「針」近了

「刺向房市泡沫的針，越來越近了！」戴德梁行董事總經理顏炳立表示，低首付是包裝預售熱銷的毒藥，年輕人對房市過度樂觀，出現排隊搶房亂象，追逐獲利成為全民運動，但當價格漲至極端後，無論有無基本面支撐，泡沫終將會破裂。

4小時前

高雄人哭哭！15年資深小北百貨熄燈　實登揭4億賣建商

在高雄經營超過15年的小北百貨九如店，是不少當地人從小買到大的回憶。根據實登，3月由冠億建設以張姓自然人名義購入，總價4億元，換算地價約149萬元，創區域地價新高。信義房屋專家表示，該區生活機能發達，吸引建商高價入手。

5小時前

夫過世2個月！公婆住「娘家買的房」不走　內行人曝1情況最麻煩

女生嫁去婆家後，有許多人都會遇到被婆家欺負的問題。近日就有1名人妻分享，她的老公已經去世2個月了，沒想到小叔卻要求她照顧公婆，只因公婆現在跟她同住，但這裡其實是人妻的爸媽給她的房子，所以公婆理應搬出去，更不要說他們在老公生前是如何欺負她的，原PO也怒嗆小叔「再不來接走就告你遺棄，不信試試。」

6小時前

達麗每坪97萬出手　5.7億加碼台中14期洲際段

台中房市熱區14期重劃區，再傳出上市櫃公司加碼獵地，達麗建設（6177）公告砸下逾5.71億元拿下14期洲際段582.8坪土地，拆算單價高達97萬元，麗建設公關法務室副總經理廖政雄表示，看俏台中房市，不過此塊基地尚未有初步規劃。

6小時前

南高雄影城大戰　華威2.88億高價拿下「文賓大飯店」　

南高雄新電影院不斷開幕，又有新影城要加入戰場？根據實登，鹽埕區老字號飯店「文賓大飯店」，今年3月以總價2.88億元售出，買家是曾進駐台北天母新光及台中廣三SOGO的「華威影城有限公司」，有望為高雄新影城再加一。

7小時前

預售屋同月交易「2樓竟比7樓貴」　他怨：總價差200萬

鄉民怨嘆預售屋實登出來後，發現同月交易的7樓，比自己的2樓每坪便宜7萬元，總價就差了快200萬元，心情難以調適。信義房屋專家表示，近年房市火燙，確實讓市場出現「同月不同價」亂象，但建議消費者在出手前，要跟業者先詢問其他樓層、前幾週銷售的價格。

7小時前

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

10年租金噴200萬！夫妻「看..

抓到外遇「孩讀高中才離婚」　妻..

冷氣3萬元「安裝報價2萬5」！..

年輕人過度樂觀　顏炳立：房市泡..

24億打造「台南最貴幼兒園」首..

高雄人哭哭！15年資深小北百貨..

修平技術學院舊校地荒廢20年　..

年薪90萬「挑1千萬小宅」他後..

「鎖定園區客！」　愛山林5.7..

人夫不准開冷氣！6月電費全嚇傻..

ETtoday房產雲

最新新聞more

不想變成都更孤島！　清粥小菜「..

「全坤御峰」擁大安區千坪珍稀基..

海線一哥淨遷入人口倍增　在地人..

15坪↓小宅別碰？房產專家曝數..

年輕人過度樂觀　顏炳立：房市泡..

高雄人哭哭！15年資深小北百貨..

夫過世2個月！公婆住「娘家買的..

達麗每坪97萬出手　5.7億加..

南高雄影城大戰　華威2.88億..

預售屋同月交易「2樓竟比7樓貴..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366