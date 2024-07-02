南高雄影城大戰　華威2.88億高價拿下「文賓大飯店」　

▲鹽埕區老字號飯店「文賓大飯店」，今年3月以總價2.88億元售出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南高雄新電影院不斷開幕，又有新影城要加入戰場？根據實登，鹽埕區老字號飯店「文賓大飯店」，今年3月以總價2.88億元售出，買家是曾進駐台北天母新光及台中廣三SOGO的「華威影城有限公司」，有望為高雄新影城再加一。

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根據實登公布，駁二特區的老字號飯店「文賓大飯店」位於高雄鹽埕區大勇路，今年3月以總價2.88億元售出，賣家為「玫瑰森林股份有限公司」。該建物樓高4層，屋齡30年、建坪812.7坪，總地坪為251.9坪，據實價記載，扣除道路用地，主建物含235.34坪商三用地，換算地價每坪約121.4萬元，也是近5年鹽埕最貴透天交易。

住商機構高屏澎區協理林祺博表示，該筆交易地價高出近1年周邊成交行情60~80萬元不少，研判為新買家看準未來改建商機，因此願以較高成本買下。

據了解，買家是曾進駐台北天母新光及台中廣三SOGO的「華威影城有限公司」，目前2影城均已歇業，母集團為華威聯合機構，同時擁有建築、飯店事業體，推案橫跨北中南，記者致電華威聯合機構詢問後續規劃，截至截稿尚無人回應。

林祺博分析，雖然買家以華威影城名義買下飯店，若以其事業體背景以及該標的條件推估，改裝做為影城或繼續以飯店型態經營、或是整地規劃推案，均具備多元可能性。

▲熱門景點駁二特區提供穩定人流，若開設影城也符合當地年輕族群口味。（圖／記者張雅雲攝）

未來若有新型影城進駐，搭配區域每年都會舉辦「大港開唱」等類型音樂祭，並有熱門景點駁二特區提供穩定人流，確實也符合當地年輕族群口味。

然而南高已是高雄電影院一級戰區，鹽埕區目前有in89駁二電影院.，此外，附近還有位於高雄總圖的喜樂時代影城、大遠百威秀影城、夢時代秀泰影城及台鋁影城等，如華威影城確定進駐，競爭相當激烈。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，該飯店具備地段優勢，周邊擁有捷運鹽埕埔站、輕軌大義站及蓬萊站機能，若規劃新大樓，也相當有開發效益，未來如推案每坪單價應上看5字頭。

▲高雄2024年商旅交易。（ETtoday製表）

此外，除了「文賓飯店」，今年初三民區「立多商旅」也以3.6億元售出，買家則是「富源冷凍食品」跨界入手，該公司表示之後將自用。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮說，這些老飯店共通優勢就是建物面積大、佔地廣、地段佳、皆屬高容積商業用地，且建物屋齡逾30年以上，投資人除以飯店現狀模式繼續經營，亦具備危老都更紅利，未來整合重建做為住宅效益更高，自然身價也不菲。

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