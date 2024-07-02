不想變成都更孤島！　清粥小菜「小李子」確定要拆了

▲台北市知名清粥小菜「小李子」確定要重建，預計明年初拆屋 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北市知名清粥小菜「小李子」確定要重建，預計明年初拆屋，將興建17層住宅大樓。寶舖建設董事長劉克健表示，當初改建案只納入「小李子」其中1間店面，而另1間連同其他8戶是後來才主動找上我們，因為不想變成都更孤島。

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台北市知名清粥小菜「小李子」先前傳出將都更，因此得歇業。但事實上是，「小李子」由2間店面合併，其中1間早已納入寶舖建設改建案中，該案基地面積170多坪，但另1間店面原先無納入基地，因此可以繼續營業。

不過，今（2日）寶舖建設董事長劉克健表示，該案已擴大基地到240坪，新增另1間「小李子」店面以及「韓國時間」餐廳，共計2棟8戶，預計明年初拆屋，將興建地上17層住宅，規劃20~30坪，總銷100億元。

劉克健說：「本來的規劃是沒有這8戶，也已送件請照，但在農曆年前這8戶主動找我們，因為不想變成『都更孤島』，所以想一同加入重建，在所有住戶同意之下，最終擴大基地。」

原來，其中1間「小李子」店面以及「韓國時間」餐廳這2棟的左側，由麗寶集團插旗都更，右邊這一側則就是寶舖危老案。

▲寶舖建設董事長劉克健今日出席《住宅健康透明度調查報告書》正式發表記者會。（圖／記者項瀚攝）

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，該區地段精華，緊鄰捷運科技大樓站，區域指標建案「冠德安沐居」坪數規劃25~43坪，成交單價落在150~200萬元間，而寶舖做更小坪數，身價也有望站上180萬元，甚至200萬元大關。

陳炳辰說，台北市大安區身為「天龍國」，土地寸土寸金，幾乎沒什麼素地可開發，建商只能佈局都更危老，近年也陸續有指標案問世，像是前年推出的「華固大安學府」，另外京旺、德運建設也都有個案將推出，近期剛完成拆屋。

過去記者曾專訪「小李子」老闆林慶生《33年繳租7千萬！ 他帶動「清粥一條街」駁噱翻謠言》，但當時他對改建議題不多談，只強調自己只是租客，如今房東決定重建，要繼續營業也只能另尋他處了。

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