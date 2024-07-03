文山區不起眼小案帶頭破百萬　市調：重頭戲在後面

記者項瀚／台北報導

景美不起眼小案帶頭衝，每坪成交109萬元，創文山區新高，也是第一個站上百萬元的預售案。市調表示，文山區重頭戲在後頭，元利、潤隆在木柵地區都將有指標案公開，各有不同優勢，成交價皆上看百萬。

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▲景美不起眼小案帶頭衝，每坪成交109萬元文山區新高。（圖／記者項瀚攝）

台北市蛋白區新案房價逐上攻百萬，近期實價揭露，「陳同丰景」中高樓層戶以2916萬元交易，權狀27坪，成交單價達109萬元，創下文山區新高價，也是實價登錄上第一個站上百萬大關的預售案。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，「陳同丰景」位於羅斯福路六段，靠近北新橋，屬景美商圈，生活機能不錯，步行到景美站約4~5分鐘，並緊鄰景美夜市、傳統市場，還有多間學校，包括景美國中小、溪口國小等等。

不過，「陳同丰景」基地只有153坪，總戶數僅38戶，屬危老改建案，為區域規模頗小的建案，一舉寫下文山新高價令人意外，關鍵因素除了地段條件，主要還有規劃26~28坪2房，坪數不大，單價自然容易拉高。

觀察景美站周圍預售案，成交時間大多是在2年前，當時房價對比現在也有段差距，「吉美君悦」、「和暘W」等案成交價落在8字頭，而交易集中在去年的「岳泰峰華」則已有9字頭價碼。

▲「潤隆萬芳路案」位於木柵地區，臨近交流道，能快速通往信義計畫區。（圖／記者項瀚攝）

《591新建案》新聞公關組主任畢務潔表示，文山區推案重頭戲在後頭，指標建案「元利森活二期」、「潤隆萬芳路案」都預計在下半年推出，都位處於木柵地區，雖地段條件不如景美，但成交單價都上看百萬。

畢務潔表示，「元利森活」位於木柵路一段，辛亥路路與興隆路中間，採大面積莊園式開發，在建商品牌加持下，2年前一期最高就成交到8字頭。而「潤隆萬芳路案」優勢則鄰近交流道，能快速通往信義計畫區，房價卻是信義區的半價不到。

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