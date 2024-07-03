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文山區不起眼小案帶頭破百萬　市調：重頭戲在後面

記者項瀚／台北報導

景美不起眼小案帶頭衝，每坪成交109萬元，創文山區新高，也是第一個站上百萬元的預售案。市調表示，文山區重頭戲在後頭，元利、潤隆在木柵地區都將有指標案公開，各有不同優勢，成交價皆上看百萬。

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▲▼ 景美,文山,預售,陳同丰景 。（圖／記者項瀚攝）

▲景美不起眼小案帶頭衝，每坪成交109萬元文山區新高。（圖／記者項瀚攝）

台北市蛋白區新案房價逐上攻百萬，近期實價揭露，「陳同丰景」中高樓層戶以2916萬元交易，權狀27坪，成交單價達109萬元，創下文山區新高價，也是實價登錄上第一個站上百萬大關的預售案。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，「陳同丰景」位於羅斯福路六段，靠近北新橋，屬景美商圈，生活機能不錯，步行到景美站約4~5分鐘，並緊鄰景美夜市、傳統市場，還有多間學校，包括景美國中小、溪口國小等等。

不過，「陳同丰景」基地只有153坪，總戶數僅38戶，屬危老改建案，為區域規模頗小的建案，一舉寫下文山新高價令人意外，關鍵因素除了地段條件，主要還有規劃26~28坪2房，坪數不大，單價自然容易拉高。

觀察景美站周圍預售案，成交時間大多是在2年前，當時房價對比現在也有段差距，「吉美君悦」、「和暘W」等案成交價落在8字頭，而交易集中在去年的「岳泰峰華」則已有9字頭價碼。

▲▼ 潤隆 。（圖／記者項瀚攝）

▲「潤隆萬芳路案」位於木柵地區，臨近交流道，能快速通往信義計畫區。（圖／記者項瀚攝）

《591新建案》新聞公關組主任畢務潔表示，文山區推案重頭戲在後頭，指標建案「元利森活二期」、「潤隆萬芳路案」都預計在下半年推出，都位處於木柵地區，雖地段條件不如景美，但成交單價都上看百萬。

畢務潔表示，「元利森活」位於木柵路一段，辛亥路路與興隆路中間，採大面積莊園式開發，在建商品牌加持下，2年前一期最高就成交到8字頭。而「潤隆萬芳路案」優勢則鄰近交流道，能快速通往信義計畫區，房價卻是信義區的半價不到。

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關鍵字：陳同丰景文山預售最高價百萬單價景美木柵潤隆萬芳路元利樂活莊園

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