南臺灣土地公補庫存　6.79億入手339坪地蓋商辦

▲南臺灣土地公京城建設（2524）持續購地，今日發布重訊購入好市多高雄店附近土地，成交金額6億7927萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南臺灣土地公京城建設（2524）持續購地，今日發布重訊購入好市多高雄店附近土地，占地面積339坪，成交金額6億7927萬元，換算地價單坪200萬元，京城透露，在台積效應下，持續看好高雄未來發展，將規劃商辦大樓，開發時程未定。

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京城建設3日發布重訊，再入手高雄市區精華地，以6.79億元購入高雄市鼓山區339坪土地，換算單價200萬元，屬於「特定商業專用區」用地。

該地位於高雄市鼓山區大順一路、近自由一路，緊鄰好市多北高雄店，周邊有義联所經營「義享時尚廣場」，商業機能相當發達。附近還有輕軌新上國小站，以及農16富邦BOT案，地段相當精華。

▲附近還有輕軌新上國小站，以及農16富邦BOT案，地段相當精華。（圖／記者張雅雲攝）

京城建設發言人周敬恆表示，高雄在台積效應、S廊帶產業陸續進駐發酵下，房市、商辦市場表現佳，但新商辦稀缺，市場供不應求，周敬恆說：「未來將規劃商辦大樓，目前開發沒有時間表，鎖定吸引高科技產業進駐。」



而京城集團在附近的農16，已推出商辦「京城IFC」銷售中，總戶數235戶，根據實登，已登錄62筆，均價為48萬元，最高達54.4萬元。

不具名代銷表示，鼓山區商業區用地以目前土地行情來看，至少都要200萬元起跳，且上限沒有天花板，若以此次成交價來看，也算符合行情。

北高位於S廊帶中心，生活機能也相當便利，可吸引科技產業進駐，高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，受產業效應帶動，目前商辦市場堪稱史上買氣最熱絡，成交價跟租金行情雙創歷史新高，預估未來該案開價則將視推案時程決定，上看7字頭也很有可能。

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