拜訪男友家！男友媽竟討「200元水電費」　男友也挺：妳那麼有錢

▲男友認為原PO愛計較。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，男友爸媽邀請一起吃飯，特地準備伴手禮還有特產，4人先在外面餐廳用餐，之後到男友家泡茶聊天，點了外送一起吃，相處很愉快，沒想到晚上要離開前，男友媽要她付200元的冷氣費、沖澡費，就連男友都認為該付錢「妳那麼有錢，幹嘛計較200元」，氣得她果斷放生。

女網友在Dcard發文，「男友家要我付一天的水電費」，兩人交往一年多，日前與男友爸媽見面，帶著伴手禮跟特產出席，本來打算支付自己的餐費，但男友說不用，「因為我有帶禮盒跟特產了」。下午回到男友家泡茶聊天，氣氛很不錯，男友爸媽都很親切好相處。

晚上原PO點了外送一起吃，「是刷我的卡結帳，我也沒有要跟男友要，當然也不會跟他爸媽要」，男友沒有主動提起付錢的問題，原PO也不在意，因為平常約會都是輪流付錢。晚上要離開前，男友媽默默走到她身邊，跟她收取水電費200元，「今天一天下來的冷氣費，下午因為天氣很熱，所以借他們家的浴室沖了一下澡」。

原PO大吃一驚，當天全家都在客廳裡吹冷氣，而且她並未要求開冷氣，甚至到家的時候，冷氣就已經是開好的狀態，「他媽居然要我出冷氣費跟洗那不到五分鐘澡的水費，不是出不起，但這到底是三小？我都沒跟妳要晚餐錢，妳好意思跟我要一天的水電費？」

後來回家路上，她跟男友提起這件事，男友竟然說「妳那麼有錢，幹嘛跟我媽計較那200塊」，原PO傻眼到爆，果斷提出分手。

貼文曝光，掀起網友討論，「誰家會跟客人要水電費，這奇葩觀念到底？而且200一天超貴欸，這是直接利用跟客人收水電費斂財吧，放生得好」、「問她月結有沒有打折」、「以後妳男友來妳家，上廁所就跟他收清潔費，看電視跟他收第四台費、打電腦跟他收網路費、打砲沒高潮跟他收生理慰藉費」、「什麼叫算200就好，換算租屋處的水電費都沒這麼高，沒請他們把外送吐出來已經很好了，大傻眼」、「超越所有看過要精算到0.5元的AA制文章」。