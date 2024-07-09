頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

▲宜蘭頭城「阿拉伯宮」首次委託商仲，正式對外銷售。（圖／業者提供）

記者項瀚／綜合報導

「台灣阿拉伯王」林昭文打造的宜蘭頭城「阿拉伯宮」首次正式對外銷售，宮內多組照片曝光，富麗堂皇，大面落地窗看出去就是無敵海景與龜山島。商仲表示，開價保密，2個月以來已有不少組買方出現，包含科技業大老闆、知名大家族。

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宜蘭頭城海邊座落一棟相當醒目的「阿拉伯宮」，擁龜山島景第一排景觀，建築外圍著一整排白色高牆，頗具神秘氛圍，宮內則結合中東宮廷風情，有超大落地窗、宴會廳，房間數更達20間以上，許多政商名流都曾是座上賓。

▲宜蘭頭城「阿拉伯宮」規劃穹頂，並帶有中東宮廷風情。（圖／業者提供）

這棟阿拉伯宮的主人大有來頭，由「友愛百貨」林昭文家族持有。素有「台灣的阿拉伯王」之稱的林昭文出身宜蘭，1973年跟著台灣農耕隊到沙烏地阿拉伯訪問，在當地經商有成，經營餐廳巔峰期同時擁40間店。

之後林昭文帶著數百億家產返鄉，並投入大量資金購地，經營起著名的「友愛百貨」，甚至在與妻子的初戀地蓋了美輪美奐的「榮梓博物館」，也就是這棟阿拉伯宮。

過去傳出林昭文在2018年以33億元開價有意出售，一直到2019年4月病逝前都還未售出，過去也傳出以21億元由外縣市建商接手，但這些傳聞都遭否認。據了解，林家人相當珍惜這棟別墅，並沒有真的想賣。

▲宜蘭頭城「阿拉伯宮」坐擁無敵海景，還可以直接看到龜山島。（圖／業者提供）

如今，林家正式委託世邦魏理仕CBRE出售阿拉伯宮。世邦魏理仕表示，主要是考量老董事長過世之後，別墅使用率很低，且大多子女都在國外，因此決定割愛給有緣人，雖然開價不對外公開，但林家人對價格也有堅持，希望替老董事長精心打造的阿拉伯宮找到最適合的主人。

世邦魏理仕透露，林家委託出售阿拉伯宮已約2個月，過程中已出現不少組買家詢問，包括科技業大老闆、知名大家族。

▲宜蘭頭城「阿拉伯宮」內的旋轉樓梯。（圖／業者提供）

▲▼ 宜蘭頭城「阿拉伯宮」內擺設價值不菲。（圖／業者提供）

▲宜蘭頭城「阿拉伯宮」占地超過3600坪。（圖／業者提供）

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