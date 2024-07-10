台中「百萬里」暴增21個　最富里平均所得突破200萬

▲台中市2021年僅33里平均所得突破百萬元，2022年竟然暴增達54個里。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

股房雙飛讓台中人平均財富增加，根據財政部公布2022年綜合稅資料顯示，台中市29個行政區共計有625里，最富里依然是七期的惠來里，平均所得首度突破2百萬元大關，不過令人驚奇的是，台中市2021年僅33里平均所得突破百萬元，2022年竟然暴增達54個里，信義房屋專家觀察與科技業有正相關。

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根據財政部公布2022年綜合稅資料顯示台中市最富里前5名名次不變，依序是七期惠來里、南屯區新生里、西屯惠中里、西屯西墩里、西屯中科福林里。而西屯區依舊霸榜，且收入平均數年增15~20萬元，中位數部分也都雙位數成長，惠來里更是平均數來到2百萬元大關。

▲台中市首度百萬里中的西屯區福聯、上安、西安、福瑞里的腹地範圍，都是落在中部科學園區附近。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，值得注意的是，2021年台中市僅33里平均所得突破百萬元，2022年竟然暴增達54個里。擠進百萬年薪的里多半落在西屯區、西區、北屯區、北區四大行政區。

包含西區中興里，西屯區福聯，北區健行里，西區利民里，北屯區松強里，西屯區福恩里，南屯區大業里，南屯區大誠里，西區吉龍里，北屯區松竹里，西屯區上安，西區後龍里，西區大忠里，西屯區西安里，北屯區舊社里，西區公民里，北區新北里，北區金華里，西區公平里，西屯區福瑞里，西屯區至善里。

▲台中市最富里TOP20。

進一步分析，首度百萬里中的西屯區福聯、上安、西安、福瑞里的腹地範圍，都是落在中部科學園區附近，對此信義房屋中科東大店陳泱儒驚訝之餘給出分析：「過去福聯、福瑞里雖有零星的別墅社區，不過區域主要以過去造鎮案『瑞聯天地』為主，在股市房市有所成長平均效應下，雖然違反直覺，但細想不意外。」

是否是因中科帶動而影響，陳泱儒認為：「從近幾年中科科技業發展得很顯著，以中科生活圈來說新的建案沒有大量供給，房市部分中科外溢相當明顯，加上市政路延伸計畫一直在進行，觀察位於環中路周邊的龍潭里，在收入上也有一個大幅帶動，另外可以看到沙鹿里名次也有顯著提升，這些區域也都是中科購屋族的輻射範圍。」





▲台中市北屯區舊社里囊括了機捷特區與單元十二，綜合所得稅平均數首度突破百萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

從數據也能觀察，平均收入的成長與房市也有相關連動，包含首上榜的北屯區舊社里，就囊括了機捷特區與單元十二，還有北屯區松強里囊括11期重劃區與14期重劃區，都是近年房市、房價發展熱區，從綜合稅資料也能窺探房市交易的板塊移動。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析，以目前14期、11期以及整個大北屯地區來說，在大型建設與商圈轉移帶動下，北屯區房市自成一格，其中14期相對來說是大北屯綠覆率最高的地方，加上低密度規劃房價站穩6字頭，吸引不少高資產質感客搶進，也因此成為品牌建商集體圍攻的區段。

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