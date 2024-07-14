房市搭上失速列車　全台新案均價每坪月漲3萬「直逼6字頭」

▲《591新建案》指出，台北市松山區「鳴森苑」、信義區「吉祥．如藝」等指標案的供給戶數達到4千多戶，創下單季新高。（圖／業者提供）

記者陳意雯／台北報導

全台房市有如「失速列車」，根據《591新建案》統計，Q2新建案總銷金額達到7653億元，打破單季紀錄。進場個案數達510筆、戶數達3.8萬戶，均創下新高，而價格部分，新案開價攀升至59萬元，成交價格每坪衝至55萬元，雙雙較上季大漲近10萬元，換算每月每坪平均漲價超過3萬元，購屋族拼命存錢，恐怕也難看到其車尾燈。

《591新建案》指出，雙北Q2推案表現亮眼，其中，松山區「鳴森苑」、信義區「吉祥．如藝」等指標案的供給戶數達到4千多戶，創下單季新高。新北市延續上季熱潮，板橋、三重及林口等地湧現逾百億元量體，整體總銷突破1700億元為全台之最。

值得注意的是，板橋、三重及永和等蛋黃區房價高不可攀，連土城、泰山及淡水等蛋白區房價亦飆升，整體新案開價已達每坪69萬元，成交均價每坪64萬元。

桃園市Q2推案量達1300億元，創下單季新高，熱區集中在青埔周邊、龜山和八德等地。新竹縣市主力戰場轉移至寶山、湖口等蛋白區，延伸至苗栗竹南、頭份等地，更可見首購客或置產客身影。

台中市Q2推案個數突破百筆，總銷金額超過1600億元，皆創下歷史新高。台南市以南科周邊表現最為穩定，善化地區預售成交行情已站穩4字頭。而高雄除台積電設廠的北高雄持續發燒外，南高雄因「輝達」落腳高雄軟體園區的話題熱潮，置產客搶先卡位，許多案場單周來人數衝破30組，成為當地房市最大助燃劑。