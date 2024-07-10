5天找到新買主！　新潤新莊商辦29.9億賣LED導線架廠

▲新潤公告，位於新莊知識園區的商辦以29.9億元交易。（新莊知識園區示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新潤（6186）先前公告，位於新莊知識園區的29.9億元商辦大樓交易告吹，但事件卻在今日再度反轉。新潤公告以同樣金額出售。買方是一詮精密工業（2486），其主要生產LED導線架、半導體均熱片，公司本就位於知識園區，具有地緣性。

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新潤（6186）5月底公告，新莊知識園區整棟商辦以29.9億元出售，買方是自然人，但卻在7月5日公告解約，震驚市場。不過，投資人不用失望，今（10日）新潤再公告，該大樓再度以29.9億元交易，金額不變，土地約907.5坪，建物權狀約5871坪。

據重訊資訊，買方是「一詮精密工業」公司，經查該公司主要業務是生產LED導線架、半導體均熱片產品，公司本就在新莊知識園區，具有地緣性。

新潤副總蔣秀婷表示，5月的買方希望在明年交屋，但新潤依原先設定的工程進度，得在今年完工交屋，雙方協議不成因此解約。

至於短時間內就找到別的買方，蔣秀婷說，本大樓規模不算大、也不算小，符合客戶自用需求，且近期落架之後，更凸顯建築品質，讓在地眼睛一亮，「未來若有合適標的，不排除再規劃商用不動產，但公司仍以住宅為主。」

事實上，新潤今年開始進入完工入帳期，除了本次銷售的「新知商辦」，還有4大住宅案，包括：泰山「新潤A5」、淡水「新潤心苑」，蘆竹「新潤麗蒔」、南港「擎天森林」，合計5案估將分為總銷135億元。

新推案方面，今年有北士科「士科大院」，估分回總銷約77億元，後續規劃有中壢洽溪段合建案、中和大華段與板橋江子翠案都市更新案，量能無虞。

▲新潤在今年在北士科重劃區推出指標案「士科大院」。（圖／記者項瀚攝）

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