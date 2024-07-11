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台北市豪宅區變淹水區　專家揭購屋前必查網站

▲▼ 。（圖／記者爆料網）

▲昨日北市信義區淹水，約有半個輪胎高。（圖／翻攝記者爆料網）

記者張雅雲／高雄報導

台北市昨日午後雨勢猛烈，連信義區這樣的天龍國也難逃淹水災情，松仁路「整條大淹水」，根本變松仁河，且已淹過人行道和周邊店家，住戶相當崩潰。專家表示，購屋前可靠1招小撇步，以免豪宅區變淹水區。

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昨日豪雨炸台北，信義區傳出淹水災情，甚至出現淹水淹到半個輪胎高，不動產專家「阿宅-雙碩士地產顧問」今日於臉書分享「台北市淹水資訊網」，他表示，對於想在天龍國購屋，卻又擔心買到淹水區的人來說，可以先在這裡進行查詢。

網站查詢方也很常簡單，只需要在首頁的「積水區域」下拉式選單中，選擇想查詢的區域，再點選「歷史資料查詢」，就可以在網頁上看到該區域過去的淹水紀錄，包括地點、原因、時間、面積及深度等詳細資訊。此外，還可以選擇「地圖呈現」，以地圖模式直觀展示淹水情形。

值得注意的是，容易淹水的區域，有可能是因為地勢低漥，受先天因素影響，淹水實際上是有可能重複發生的。以昨日信義區為例，其實在2021年就有淹水的紀錄，建議購屋、租屋前先上網比對查詢，以便在挑選時能有更全面的考量。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲想在天龍國購屋，卻又擔心買到淹水區的人來說，可以先在「台北市淹水資訊網」進行查詢。（圖／翻攝自Facebook／阿宅-雙碩士地產顧問 ）

阿宅表示，淹水會對居住品質造成不便，甚至會有實際財務損失，事先查詢可避開相關風險，不過容易淹水的區域也不是一成不變，像是汐止之前淹水頻傳，對房價也有一定程度影響，員山子分洪道啟用後，淹水情形大幅改善，期望信義區淹水發生後，政府能有所作為，投入經費改善。

《樂屋網》調研中心經理洪安怡補充，其實目前各種官方的資訊都相當完善，如果想一次查詢各種災害潛勢狀況，可以上國家災害防救科技中心（災防中心）的「3D災害潛勢地圖」網站翻查，從淹水、土石流、山崩、斷層、土壤液化、海嘯，甚至是火山等資訊，都能透過圖層疊加顯示，區域狀況一覽無遺。

另外也提醒，除了先天的區域淹水問題外，更需要注意後天的社區興建品質，可以關注想購買的社區過去有沒有排水不良的紀錄，避開一遇到豪大雨就淹水的社區。

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關鍵字：淹水信義區台北豪宅阿宅樂屋網

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