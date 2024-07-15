桃捷綠線年底試車！　沿線5站房價漲幅破3成

▲桃園捷運綠線北機廠行控中心日前上梁，市長張善政透露，首列綠線列車將於年底試車。（圖／業者提供）

房產中心／綜合報導

桃園綠線將於年底正式試車，房仲業者統計該線路自2021年6月以來房價變化，其中，G08、G09的小檜溪、中正商圈，以及G03的麻園商圈3年漲價超過4成最多，此外，八德擴大重劃區房價也有3成以上的成長。

桃園捷運綠線北機廠行控中心日前上梁，市長張善政透露，首列綠線列車將於年底試車。對此，台灣房屋集團根據內政部實登數據顯示，桃捷綠線車站周邊800公尺內的房價，自2021年以來至今年6月，漲幅冠亞軍均是鄰近小檜溪重劃區的G09站、G08站，漲幅分別達44.9%、43.1%。

大家房屋桃園小檜溪民光加盟店店東夏琳琪分析，目前區域中古行情約落在單價32~35萬元，若為屋齡20年左右的3房含車位剛需產品，總價帶約1000~1500萬元區間。而若屋齡25~32年區間的中古屋，若無車位型產品，3房總價帶可在千萬元以內。親民價位吸引首購族、及桃園區、龜山區以及台北換屋族青睞。

數據顯示，房價漲幅排名第三為八德麻園商圈的G03站，第四、第五名分別為八德擴大重劃區附近的G01站、G02站，漲幅在33.9%~41.7%之間。

台灣房屋八德社區旗艦直營店店長孫中鵬分析，八德擴大重劃區不僅有捷運綠線的遠景可期，國道3號也計劃新增大鶯豐德交流道，加上新北捷運三鶯線，亦規劃延伸到八德與綠線轉乘，因此未來性可期。

孫中鵬進一步指出，八擴重劃區主要幹道的豐德路和興豐路，已集結全聯、寶雅、藏壽司、星巴克等商家。且重劃區後續還將規劃設置仁德國小，中央大學也預計在G01站附近的校地，設立中大醫院，孫中鵬說：「當地的新成屋均價已站穩3字頭，預售新案更出現每坪48萬元的高價，預期捷運綠線通車後，房價仍有上揚空間。」

▼桃捷綠線車站周邊房價，自2021年以來至今年6月，漲幅冠亞軍均是鄰近小檜溪重劃區的G09站、G08站，漲幅分別達44.9%、43.1%。（圖／記者湯興漢攝）



