租期還有2年！　西屯區最貴超市5.9億賣建商

記者陳筱惠／台中報導

位於台中12期重劃區中的「楓康超市」房地，以總價5.9億元被在地建商德鑫建設拿下，也成為西屯區最貴超市交易。據最新實登揭露，該店4月以附帶租約的方式交易，據了解租期還有2年。信義房屋專家表示，南12期光是2024年新成屋漲幅高達4成，供不應求。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！ 必學「地價換算房價」最簡易公式

▲位於台中12期重劃區中的「楓康超市」房地，以總價5.9億元被在地建商德鑫建設拿下。（圖／記者陳筱惠攝）

被林姓自然人買家以總價5.9億元買下的「楓康超市青海店」，建坪約390坪，地坪約457.7坪，拆算單價來到129萬元，一躍成為西屯區今年實價登錄揭露總價最高的不動產交易外，也是西屯區最貴超市交易，經查，買方則是在地建商德鑫建設。

台灣房屋信實台中青海店店長廖鴻源表示：「該筆交易坐落福科二路與青海路的角地，地段條件佳，周邊鄰地也還有持續整合的可能性，該筆交易的土地使用分區為住二用地，最高容積率可達220%，比同區段住一用地的140%更具開發價值，有利於建商規劃大樓產品。」

廖鴻源說：「不過該筆交易換算土地取得單價，大約129萬元，由於先前12期單價突破125萬元的土地，皆為商業用地，因此本次交易也刷新12期住宅用地的新高水位。」

▲據了解，楓康超市青海店租期還有2年。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，楓康超市租期還有2年，秉持著因買賣不破租賃的精神，所以目前超市仍持續經營，對買家而言，具有短期穩定收租、長期開發可期的雙重利多。

業者也彙整，除了4月的「楓康超市青海店」外，近年台中還有大里的「金住生鮮超市」、南屯的「家樂福超市南屯店」、北屯的「裕毛屋超市崇德店」等超市房地易主。

▲台中近年超市交易表。

其中大里的金住超市由富宇建設買下後，預計下半年就將進場推案；北屯的裕毛屋超市，也將由冠德建設推出新案目前已動工；另外南屯的家樂福超市則是由鉅陞建設購入，目前仍在營運中，顯示台中的超市已成建商獵地佈局的熱門目標。

信義房屋逢甲上安店經理周子凡表示：「該超市落在生活機能好的南12期，大樓林立，隔壁為泰御建設新案，對面則是麗晨建設『花果山』，那邊是建商每個建商都想插旗的一條路。」

▲位於台中12期重劃區中的「楓康超市」房地，土地取得單價大約129萬元創下區段新高。（圖／記者陳筱惠攝）

周子凡說：「那塊地若推出中小坪數產品，以目前行情與土地價格來說推案至少7字頭，以周邊『MY勝美』新成屋來說，年初約1400萬元的房型如今疊到快2000萬元，新成屋漲幅約4成，相比七期、14期兩地的小坪數，這兩塊中間點的12期重劃區，買方接受度很高。」

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