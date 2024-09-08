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社區旁新建菜市場…竟和內部相通　住戶氣死怒檢舉

▲▼新房交付後業主發現，肉菜市場竟和小區內部相通。（圖／翻攝自羊城派）

▲新房交付後屋主發現，肉菜市場竟和社區內部相通。（圖／翻攝自羊城派）

記者鄭思楠／綜合報導

新建社區隔壁配套建設一個肉菜市場，本是一件便民好事，不過廣州一社區的屋主卻為此起了爭議。近日，廣州市天河區珠江花城的屋主發現，緊鄰社區出入口、正在裝修施工中的公共肉菜市場，側面牆體卻留了一個可以直接通往社區內部的門洞。有屋主擔心此舉會讓外來人員可經肉菜市場側門隨意進出社區，存在安全隱患。

據《羊城派》報導，近日，珠江花城社區完成了部分新房交付，陸續有屋主入住。7月15日，在社區出入口，緊鄰出入口的是配建肉菜市場的西南角牆體，牆體留有門洞準備裝側門，使肉菜市場與社區內部打通。

市場負責人表示，該市場共有1000多平方公尺，內設幾十個檔口，為解決周邊居民日常生活購物需求而設，「側門是建商原來規劃就有的。」

除了生活便利，對於屋主而言，社區安全也是主要考慮的問題之一。屋主宋先生對此表示擔憂，「要是外來人員可通過該門隨意進入社區，會存在一定的安全隱患。」也有屋主表示，社區內孩子眾多，且市場周邊有兒童遊樂設施，擔心市場開業後，進出人員複雜，影響孩子們的安全。

讓屋主們擔心的還有肉菜市場可能產生的氣味問題，目前，肉菜市場後側牆體的窗戶、排風口也面向社區內部，中間有綠化帶進行隔離。有屋主質疑，肉菜市場的氣味通過排風口排向社區，這樣的設計是否合理。

12日，均禾社區居委會、社區建商、肉菜市場運營方、屋主代表等多方就上述問題進行溝通協調，現場確認，肉菜市場對內開的大門及周圍對內開的窗戶屬於原有規劃，肉菜市場為獨立產權報建，從規劃到報建整個過程都通過了報審流程。

該肉菜市場是依照政府規劃的經營類型、使用功能建設的公建配套建築，樓盤銷售過程中已作公示，於2023年12月15日完成建設、2024年5月22日完成產權移交。而位於肉菜市場西南角的側門，是依據《建築設計防火規範》要求，為該肉菜市場消防疏散需要而設置。不過，運營方接收後，對該門進行了擴建改造。

協調會上，均禾社區居委會相關負責人要求肉菜市場運營方立即恢復側門設置，此外，該門平時關閉，僅用作應急疏散通道，不作為日常人員出入。

目前，經過協調，肉菜市場負責人已按規劃將側門整改恢復原狀。對於屋主們擔心的安全、衛生問題，市場負責人表示，將會在開業後由專人管理市場的出入口，並加強市場衛生管理，服務好周邊居民。

關鍵字：廣州社區爭議肉菜市場安全隱患建築規劃

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