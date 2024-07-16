高雄30年人氣便當店熄燈　老闆自曝：房東把店面賣掉了

記者張雅雲／高雄報導

「正口味排骨飯」是高雄鹽埕在地超過30年的人氣便當店，近期驚傳掛出「結束營業感謝有您」的招牌，店家在美食部落客粉專透露，「房東把房子賣掉了。」信義房屋專家表示，觀光客回流帶動鹽埕店面買氣回溫。

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▲「正口味排骨飯」是高雄鹽埕在地超過30年的人氣便當店，12日驚傳熄燈。（圖／記者張雅雲攝）

位於鹽埕區的「正口味排骨飯」在當地經營超過30年，陪伴許多鹽埕人成長，更是許多人從小吃到大的記憶，每天一到午餐、晚餐的用餐時刻，就可以看到人潮湧入，每款便當單價都不超過百元。

招牌的雞腿、排骨便當每一口都是單純的肉香帶著米香，沒想到本月12日直接結束營業，許多老顧客直呼不捨。

▲「正口味排骨飯」是許多人從小吃到大的記憶。（圖／翻攝自Google Maps）

臉書《跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活》PO文指出，「阿姨說房子賣掉了結束營業。」該店並在門口掛出「結束營業感謝有您」招牌，也有網友表示「可惜了，CP值超高的店家。」沒想到引來店家親自留言「謝謝朋友們30幾年的支持，很捨不得你們哦！我跟老闆真的真的很捨不得你們！房東把房子賣掉了，也謝謝房東能讓我們在這裡做了30幾年的便當很感恩。」

▲該店在門口掛出「結束營業感謝有您」招牌，也有網友表示「可惜了，CP值超高的店家。」（圖／記者張雅雲攝）

該店租賃及買賣實登均無紀錄，據了解，該棟透天位於公園二路，地坪25.4坪、建坪96.2坪，屋齡48年，為地下1樓、地上4樓，屬於商3用地，去年曾開價2988萬元出售，今年初開價改為2880萬元，在地仲介預估，成交價落在2300萬元上下。

▲鹽埕區有駁二藝術特區、蓬萊倉庫、棧貳庫等，加上知名小吃非常多，逐漸成為高雄的知名觀光景點。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋成功漢神店長喻之瑤表示，鹽埕區有駁二藝術特區、蓬萊倉庫、棧貳庫等，加上知名小吃非常多，逐漸成為高雄的知名觀光景點，而且還有高雄流行音樂中心、大港橋、捷運、輕軌等多項建設，都為區域增添不少能見度。

近年觀光人潮絡繹不絕，除在地買盤外，還吸引了不少外地人購屋，當地為早期發展生活圈，目前以透天住家為主，屋齡動輒40年起跳，公園二路單坪地價約90~100萬元，五福四路住家地坪落在120~130萬元，釋出量都不多。

屋齡約40年華廈，單價約22~25萬元，屋齡10年內大樓30~34萬元，喻之瑤說：「文青風帶動年輕人回流，區域房價也跟著水漲船高。」

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