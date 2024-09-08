買房會「優先考量什麼？」　網點名這2樣：一定要有

▲買房會優先考慮什麼？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房前有許多事情需要考量，近日就有網友想知道，如果預算就沒有這麼高，地點、大小、屋齡、型態、樓層和裝潢程度這6點，大家會以哪個條件為優先？又是哪一樣會先捨棄？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在Dcard上，以「大家買房條件的排序是什麼呢」為標題發文，劈頭就問大家，買房的條件排序是什麼？若預算沒辦法買到自己最滿意的房子，會優先考慮什麼？又有什麼是會被最先捨棄掉的呢？

原PO也列出6個條件，包含地點（包含交通便利性）、大小（房數及坪數）、屋齡、型態（電梯或大樓）、樓層、裝潢程度。她透露自己猶豫要買新北、近捷運的房，還是買在桃園？大家怎麼看？

貼文曝光後，不少網友都會先考慮地點和大小，「21354，6（裝潢程度）是扣分項」、「我自己買的這套，當時考量順序如下：地點、大小、型態」、「一定要有捷運，哪個站都可以，距離10分鐘以內都行，沒有捷運我活不了」、「地段最重要，大小一定要兩衛浴，屋齡10年內、樓層10樓上下，很幸運第一間看了就買了，房貸很貴大概是自己的缺點」。

還有網友回應，「看你總價能買多少，再來看地段，不然你買不起看了也沒用，我只買得起1500萬以內，我只會看這個範圍內的房子」、「口袋不夠深的狀態下，會優先捨棄裝潢，最好是不要有裝潢的房子才看得出屋況，再來是可以捨棄樓層選擇、大小」。