全台最詳事故屋買賣！　臉書社團《我是凶宅》幕後藏鏡人首曝光

記者陳筱惠／台中報導

臉書粉絲團《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。》社團以凶宅限定的方式讓大眾自由貼文，高人氣貼文甚至引來媒體轉發，《ETtoday新聞雲》獨家披露，這擁有13.1萬粉絲背後藏鏡人竟是她！

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▲臉書粉絲團《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。》藏鏡人首度曝光。（圖／記者陳筱惠攝）

精神飽滿、笑聲爽朗的廖雅惠，2011年進入法拍業，從業至今13個年頭，她就是臉書社團《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。》背後藏鏡人。

問起緣由，廖雅惠說：「我是先進入法拍標售專業，當時只要法拍上有標示凶宅的物件，不論是放在公司官網、售屋平台，因為民眾覺得很恐怖，根本沒有人看，物件點閱數也都很低。」

▲臉書粉絲團《我是凶宅》6年時間粉絲成長至13萬人。（圖／記者陳筱惠翻攝）

就在粉絲團創立前，她接到顧客委託標售南投一間僅200多萬元的凶宅，顧客是基督徒，看過環境相當滿意，也表示並不介意，當時她還想著怎麼這麼奇怪，經過第一次凶宅交易成功後，她也開始思考「凶宅市場」。

「所以大約6年前，我的初衷就是替凶宅物件開一個粉絲團，讓想要撿便宜的民眾有管道知道，也讓想出售凶宅的不論屋主、房仲業者，有一個好的資訊平台可以揭露。」廖雅惠說。

她回憶曾有一次半夜，有一名新竹的房東，因房客在家中過世，引起警方、救護車等等前來處理，房東因擔心自己房屋變凶宅心慌到不知所措，利用粉絲團私訊廖雅惠尋求幫助，當下廖雅惠先安撫對方情緒，先讓該房東釋放壓力，她笑說：「還好我還沒休息。」

同理心讓廖雅惠意外成為凶宅達人，包含凶宅相關產業的各行各業相關頂尖人物都略知一二，在這陰氣相當濃厚的產業鍊中，一片陽剛的男子中，她也成為少數女性角色，至於有沒有遇過靈異事件？

▲網路時代資訊透明，廖雅惠建議在凶宅投資方面主要還是先看地段、環境、交通、機能。（圖／記者陳筱惠翻攝）

廖雅惠笑說：「我可能八字滿重的，頂多走進去感覺呼吸困難。」不過她認為：「心存善念，正向思考才是支撐。」有趣的是，廖雅惠也沒想過社團短短6年會湧進13萬人關注，她也豪邁的說：「很多人問我有沒有從中獲利，這真的沒有！」

她強調：「這個粉絲團只有一個管理者，就是我本人，從人員審核、貼文審核都是親力親為。」對此粉絲團的審核就是凶宅限定，她笑說：「長得像凶宅也不行！」

每天強心臟的生活，除東奔西跑經營本業外，時不時也要照顧社團糾紛，廖雅惠說：「網路時代資訊透明，其實也常常出現『凶宅還賣這個價』等言論，但每個人都有發言的權利，回到初衷也是要讓凶宅物件透明化。」

不過，畢竟在華人世界，凶宅物件仍是大部分人禁忌，價差空間大、出租投報率不低還是吸引投資者入場的要件，也遇過自住客進場入住且相安無事的，她說：「在凶宅投資方面主要還是先看地段、環境、交通、機能都不錯，那就是投資首選。」

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