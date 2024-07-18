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美貸款利率創4個月新低！　再融資需求激增15％

▲美國房地產,房屋,住家,吉屋出租。（圖／pixabay）

▲美國房屋潛在買家需求冷，但再融資需求增加。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國月中抵押貸款利率降至自3月份以來的最低點，引發再融資需求的迅速增長；然而，潛在購房者的反應並不熱烈。美國抵押銀行家協會的季節性調整指數顯示，再融資申請在7月8日當周激增了15％，達到自2022年8月以來的最高水平，但購房貸款申請反而下降了3％，這種反差反映出買家在面臨高房價和有限供應時的觀望態度。

綜合外電報導，根據美國抵押銀行家協會（MBA）的數據，7月8日當周再融資申請比前一週增加了15％，達到自2022年8月以來的最高水平。與一年前相比，需求增長了37％，當時的抵押貸款利率與現在幾乎相同；雖然增長幅度顯著，但基數依然很小，再融資需求仍比2020年初疫情爆發前低超過70％。

30年期固定利率抵押貸款在同一周的平均合同利率從7%降至6.87％，點數（包括發起費）從0.60降至0.57，這適用於首付20％的貸款。MBA副總裁兼副首席經濟學家喬坎（Joel Kan）表示：「最近通脹降溫的跡象和今年晚些時候聯準會（Fed）降息的可能性增加，使抵押貸款利率下降。」

與再融資需求的激增形成鮮明對比的是，購房貸款申請同一周下降了3％，與去年同期相比減少了14％。當前購房者面臨著高房價和有限供應的市場，並且隨著利率可能進一步下降的預期，他們可能在等待更好的時機。雖然市場上房源供應量正在慢慢增加，但賣家特別是那些房子在市場上掛牌已久的賣家，開始降低房價。

儘管同周零售銷售報告強於預期，但7月15日當周的抵押貸款利率變化不大，代表市場對未來利率走向的觀望情緒依然存在，特別是考慮到可能的美聯儲政策調整。買家和投資者都在密切關注市場動態，以確定最佳的購屋或再融資時機。

總結來看，雖然再融資市場反應熱烈，但購房者在面臨高房價和有限供應的情況下仍保持謹慎，期待未來更有利的市場條件。

關鍵字：房貸再融資北美要聞

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