新屋找裝潢見「預算沒100萬不接」　他傻眼！一票點頭曝行情價

▲網友驚呼，裝潢漲價了？（示意圖／記者許凱彰攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少人買房之後，最期待的就是把房子裝潢成喜歡的模樣，有網友表示，簽了一間預售屋，最近在看裝潢的相關資訊，發現很多都只接預算100萬元的案件，新房子是小坪數，需要裝潢的地方約10坪，換算下來等於一坪就要10萬元，好奇現在還有人會接100萬以下的裝潢嗎？貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「現在裝潢預算沒100是不是都不接了？」簽了一間預售屋，預計2年後交屋，最近開始看裝潢的相關資訊，在網路上看到一則設計師團隊的裝潢廣告，「算是那種非常攏統的裝潢，整間幾乎都木工的那種」，只接預算100萬元的案子。

他驚呼，兩年前65-80萬元就有不錯的裝潢，現在居然要100萬元才願意接案，「是不是因為通膨跟物價上漲，現在已經消失了」。他透露，新房是小坪數，扣掉廚房、衛浴，裝潢坪數大概10坪，等於一坪就要花費10萬元，以前聽別人說，一坪10萬是蠻豪華的等級，「所以目前真的很難找到100萬以下的接案價碼了嗎？」

貼文曝光，網友紛紛點頭，「現在都200萬了」、「一坪10萬是基本阿」、「我主建15坪，室內扣衛浴13坪，問了11家有7家說預算70萬不接」、「之前就說一坪10萬是基本」、「其實並不是他們貴，他們有出場費、清運、設計師拿10%等等，真的蠻多人願意花70-100萬去裝潢的」、「公司同事間沒聽說100萬以內的裝潢」、「因為你坪數小，單價不拉高哪有利潤？反而坪數20-30坪換算一坪都相對較低」、「最近也有同樣困擾，一堆掛100萬低消的」。

不少人建議可以找統包，「沒預算就找統」、「統包30萬室內20坪妥妥的」、「小坪數找設計師都是盤子，找統包或系統櫃商就好」、「我最近找的含冷氣30萬，兩房室內17坪」。