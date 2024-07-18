還有2年才通車！　三鶯線沿線5站房價漲破4成

記者張雅雲／高雄報導

新北捷運三鶯線如火如荼施工中，預計2025年底完工，2026年正式通車，住商機構觀察實價資料，三鶯線沿線各站實價行情，以鶯歌車站周邊漲幅5成最高，成為「漲價王」，位於「北大特區」的三峽、台北大學站則是「房價王」。

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▲捷運三鶯線預計2025年底完工，2026年正式通車，沿線以鶯歌車站周邊房價漲幅最為驚人。（圖／記者唐鎮宇攝）

根據實價資料，住商機構盤點三鶯線沿線方圓2.5公里成交案件，比較各站點2021年與2024年房價差異。其中，沿線以鶯歌車站周邊房價漲幅最為驚人，2021年平均實價成交行情僅約2字頭，但到近期平均房價已至每坪34.4萬元，漲幅約達53.6%，成沿線「漲價王」。

觀察實價，三鶯線各站點近期平均成交房價，以三峽、台北大學站最高，每坪平均實價行情約4字頭，成為「房價王」，且對比2021年房價，也有逾4成漲幅。

▲三鶯線沿站歷年上半年房價。（圖／住商機構提供）

中信房屋三鶯區總經理詹智民表示，以往三鶯地區最大的痛點就是交通問題，但隨著捷運三鶯線的興建，未來搭乘捷運從三鶯地區到台北車站只需30分鐘左右，兩地通勤時間大幅縮短，有望吸引更多大台北通勤族群移居三鶯地區，進而帶動區域房市交易量能的走揚，預估等三鶯線正式通車後，沿線區域會再迎來一波通車行情。

住商不動產鶯歌站前加盟店店東孫尚鉉則評估，目前該站中古行情約3字頭，「惟目前屋齡較新的成屋，2房含車位總價約1200萬元上下，對比土城、三峽等新北市鄰近行政區，房價仍相當實惠。」

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，房價相對較高的三峽、台北大學站，就是著名的「北大特區」周邊，過去由於重劃區氛圍濃厚，生活機能仍未齊全，平均成交行情約2~3字頭。

近期則由於親民房價，加上低密度開發的純住宅環境，居住人口直線上升，區域剛性需求加持之下，加上三鶯線提供充足未來性，致使房價漲幅頗為驚人。

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