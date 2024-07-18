最後的疼愛是手放開！　李聖傑3358萬賣高雄百坪豪宅

▲李聖傑2012年曾入手高雄「京悅」百坪豪宅，今年4月以3358萬元售出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「最後的疼愛是手放開。」情歌王子李聖傑有不少經典名曲，近期正忙著舉行世界巡迴演唱會，不單會唱歌，買房眼光也相當精準，據在地仲介指出，李聖傑2012年曾入手高雄「京悅」百坪豪宅，今年4月以3358萬元售出，當初入手價雖無實登，推估小賺600萬元離場。

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藝人李聖傑是高雄人，2012年時砸大錢購入高雄豪宅「京悅」，2014年有仲介銷售該棟大樓時就主打「李聖傑也住這裡面」，近期實價揭露，該社區中樓層戶以3358萬元售出，總坪數109坪，仍維持毛胚狀態，拆算單價約30.6萬元，為2012年6月入手，高雄市地政局表示，實價登錄從2012年8月1日開始，入手價查無實登。

▲情歌王子李聖傑有不少經典名曲，近期正忙著舉行世界巡迴演唱會。（圖／翻攝自Facebook／李聖傑 Sam Lee ）



經查異動索引，賣方為李姓自然人，研判就是李聖傑。不過在地仲介證實，該樓層就是李聖傑售出。若對照2012年同棟入手價格，成交價單坪約落在25萬元，也就是說，李聖傑持有12年，推估獲利約610萬元。新買家則為北部自然人。

該棟今年共2筆成交，成交價為30.6~34.6萬元，其中低樓層含裝潢戶別，原屋主2012年入手，今年獲利900萬元離場。

▲北高雄市中心有捷運、百貨、綠地，讓房價充滿保值性。（圖／記者張雅雲攝）

永慶不動產高岡山站前加盟店專案經理吳凱文表示，該棟大樓位於左營區博愛二路、明誠路口，位於北高雄市中心，正對明華國中，地段相當精華，附近還有凹子底森林公園、捷運凹子底站、捷運巨蛋站、巨蛋購物廣場等，區域還有輕軌、富邦BOT開發案、聯上停35等不少建設利多，等於有捷運、百貨、綠地，讓房價充滿保值性。

近年北高房價有感成長，尤其是需求量最大的2~3房漲幅更加明顯，反觀豪宅與大坪數住宅市場雖也有出現漲幅，但相對保守，目前區域屋齡10年內大坪數豪宅，成交價落在30~37萬元，小坪數大樓則有4字頭行情。

▲目前區域屋齡10年內大坪數豪宅，成交價落在30~37萬元。（圖／記者張雅雲攝）

吳凱文分析，部分大坪數毛胚屋總價高，再加上入手後還需裝潢成本，動輒數百、上千萬元，也是不少潛在買家考慮原因。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峰分析，大坪數物件，單價較顯親民，不過總價易接近高雄市豪宅門檻，在近期政府打房氛圍之下，高總價物件銷售不易，但此案位於蛋黃區優勢，且為在地品牌建商代表作之一，因此雖說屋齡已10年，但此案仍有3字頭的成交行情。

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