捷運岡山車站RK1東基地招商　在地揭1問題恐致建商觀望

▲高雄捷運RK1西基地聯合開發案完成簽約，高市府打鐵趁熱，19日舉辦東基地招商說明會。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄邁入軌道建設新時代，達麗建設標下高雄捷運RK1西基地聯合開發案後，12日完成簽約，高市府打鐵趁熱，19日舉辦東基地招商說明會，吸引多家大型建商到場，預計該案開發總銷約42.9億元。

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19日東基地聯開案招商，除西基地得標人達麗建設外，還有隆大營建、浤圃、藏美、上琳建設等多家潛在投資人到場。

高雄市捷運局長吳嘉昌表示，RK1站作為岡山路竹延伸線的第一站，6月30日已開始試營運，9月正式通車，延伸線第二階段也持續興建規劃中，預計2029年全線完工通車，屆時RK1站將可串連高雄市區及北高雄各產業園區。

▲高雄市副市長林欽榮表示，招商案位於雙鐵交匯處，可以匯集捷運紅線、台鐵雙站人潮。（圖／記者張雅雲攝）

吳嘉昌說明，本次招商基地位於RK1站東側出口，基地面積955坪，土地使用分區為捷運開發區，建蔽率為70%，容積率為630%，土地權屬為台鐵公司及市有土地，預計可興建地上20層、地下4層大樓，估計未來開發總銷約42.9億元。

高雄市副市長林欽榮表示，目前還有O10案及Y15案正招商中，未來市府將陸續推出更多開發基地，本招商案位於雙鐵交匯處，可以匯集捷運紅線、台鐵雙站人潮，未來投資人將在聯開大樓內規劃連結捷運RK1及岡山火車站跨站天橋，屆時民眾往來火車站及捷運站將更加便利。

▲高雄市招商中聯開案。（ETtoday製表）

高雄市不動產開發商業同業公會副理事長陳又齊表示，岡山近年來重大建設多，目前已動工的捷運岡山路竹延伸線，受惠S廊帶產業效應，屆時將串連楠梓科技產業園區、岡山本洲產業園區、以及南科高雄園區等，帶來的人口紅利，區域房價已陸續反應，目前新案最高單價已達41.4萬元，預計未來新案開價可望挑戰5字頭。

陳又齊透露，高雄地價高漲，大面積素地難以取得，聯開案評估建商雖多，但岡山站地質不佳土質較軟，可能增加不少營造成本，也有不少建商先呈觀望狀態。



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